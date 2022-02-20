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Генсек ОДКБ предложил ввести в Донбасс миротворцев
Источник материала: ОНТ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил ввести в Донбасс миротворцев организации. Об этом
Зась заявил, что миротворцы ОДКБ могли бы быть введены в Донбасс с санкции Совбеза ООН и при согласии украинских властей.
Фото: БЕЛТА
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил ввести в Донбасс миротворцев организации. Об этом информирует РИА «Новости». Зась заявил, что миротворцы ОДКБ...
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