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Парень разобрал стену в доме и увидел там таинственный дверной проем. И вот куда он ведет! Почитайте, теперь непонятно, что делать дальше!
Источник материала: ОНТ
Пользователь Reddit из США TuckerTroubles14 поделился жуткой историей, пишет
Парня насторожило необычное поведение его 14-летнего кота Такера - пушистый начал много времени проводить возле одной стены в доме, при этом забыв о еде и воде. Он решил сводить питомца к ветеринару.
Тогда пользователи соцсети посоветовали TuckerTroubles14 проверить, что находится за стеной. Возможно, кот что-то слышит – к примеру, термитов или мышей. Парень вскрыл стену, которой интересовался питомец.
Оказалось, за стеной был небольшой чугунный дверной проем, который закрывал старый угольный желоб, ведущий в подвал. Об этом TuckerTroubles14 не догадывался – он пользовался другим подвальным помещением рядом со столовой, когда-то пристроенной к оригинальному зданию.
Таинственный подвал теперь беспокоит парня.
Фото: Pixabay.com
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Парень разобрал стену в доме и увидел там таинственный дверной проем. И вот куда он ведет! Почитайте, теперь непонятно, что делать дальше!
Пользователь Reddit из США TuckerTroubles14 поделился жуткой историей, пишет ridus.ru. Парня насторожило необычное поведение его 14-летнего кота Такера - пушистый начал много...
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