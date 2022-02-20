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Парень разобрал стену в доме и увидел там таинственный дверной проем. И вот куда он ведет! Почитайте, теперь непонятно, что делать дальше!

20.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень разобрал стену в доме и увидел там таинственный дверной проем. И вот куда он ведет! Почитайте, теперь непонятно, что делать дальше!

Пользователь Reddit из США TuckerTroubles14 поделился жуткой историей, пишет ridus.ru.

Парня насторожило необычное поведение его 14-летнего кота Такера - пушистый начал много времени проводить возле одной стены в доме, при этом забыв о еде и воде. Он решил сводить питомца к ветеринару.

Тогда пользователи соцсети посоветовали TuckerTroubles14 проверить, что находится за стеной. Возможно, кот что-то слышит – к примеру, термитов или мышей. Парень вскрыл стену, которой интересовался питомец.

Оказалось, за стеной был небольшой чугунный дверной проем, который закрывал старый угольный желоб, ведущий в подвал. Об этом TuckerTroubles14 не догадывался – он пользовался другим подвальным помещением рядом со столовой, когда-то пристроенной к оригинальному зданию.

Таинственный подвал теперь беспокоит парня. 

Фото: Pixabay.com

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Пользователь Reddit из США TuckerTroubles14 поделился жуткой историей, пишет ridus.ru. Парня насторожило необычное поведение его 14-летнего кота Такера - пушистый начал много...
 
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