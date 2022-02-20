|
Чудо на льду: 20 лет назад белорусские хоккеисты сенсационно обыграли шведов в 1/4 финала олимпийского турнира. Как это было?
Источник материала: ОНТ
Одна из главных сенсаций в истории мирового хоккея и ярчайшая хоккейная победа национальной сборной. Матчу Беларусь-Швеция, который стал легендарным, исполняется 20 лет. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити наша команда добилась ошеломительного успеха и остановилась в шаге от пьедестала. В четвертьфинале были повержены фавориты турнира – сборная Швеции.
Этот фантастический гол Владимира Копатя наверняка до сих пор снится в кошмарах голкиперу шведов Томми Сало. На той Олимпиаде его сборной прочили золотые медали. Ещё бы, ведь состав «Тре Крунор» был по-настоящему звездным! Свои амбиции команда подтвердила и на групповом этапе турнира, где шведы победили всех. А потому не удивительно, что игру с белорусами, вероятно, восприняли как формальность на пути к решающим матчам.
Эта олимпиада была второй в истории нашей хоккейной сборной. И в Нагано, и в Солт-Лейк-Сити белорусы выходили в плей-офф. Несомненный успех, а потому казалось, что рассчитывать на большее можно разве только в мечтах. Но именно тогда, 20 февраля 2002 года, они стали реальностью. Что могла противопоставить наша команда куда более мастеровитым шведам? Их класс мы били самоотдачей, характером и дисциплиной. Преимущество соперников с первых минут было подавляющим, но белорусы не дрогнули.
И пусть шведы нанесли в разы больше бросков по нашим воротам, за 3 минуты до сирены счет был равным, а после шайбы Владимира Копатя белорусские хоккеисты и вовсе вышли вперед – 4:3. Оставшееся время тянулось нестерпимо долго, «Тре крунор» устроили настоящий штурм ворот Андрея Мезина, давление нарастало и, кажется, буквально вся Беларусь в тот момент примкнула к экранам телевизоров.
Легендарный белорусский комментатор Владимир Новицкий признается, что до сих
пор часто пересматривает поединок со шведами. Говорит, тот эфир запомнился на всю жизнь. И хотя в следующих матчах – в полуфинале и за бронзовые награды – наша сборная уступила канадцам и россиянам, четвертое место на Олимпиаде было с золотым отливом.
Этот результат пытается повторить и превзойти уже новое поколение белорусских хоккеистов. К сожалению, три последних зимних Олимпиады прошли без нашей национальной команды. Увидим ли мы белорусов на играх в 2026 году? Шансы высоки, тем более, глядя на результаты нашей молодежной и юношеской сборной. Там уже зажглись будущие звезды мирового хоккея, раскрывать которые помогают и триумфаторы Солт-Лейк-Сити.
Говорят, история повторяется. И это едва не случилось в 2014 году, на домашнем для нашей сборной чемпионате Мира. Снова четвертьфинал, и снова Беларусь-Швеция. В конце поединка, при счете 2:2, наша сборная пробивала буллит, но… нет, в этот раз шведский голкипер был на высоте. А уже через считанные мгновения соперник вышел вперёд, не позволив нашей команде вновь сотворить чудо. Однако тогда Беларусь взяла другую высоту – показала, что может на высочайшем уровне проводить мировой хоккейный форум. И в этом тоже есть заслуга того олимпийского поколения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чудо на льду: 20 лет назад белорусские хоккеисты сенсационно обыграли шведов в 1/4 финала олимпийского турнира. Как это было?
Одна из главных сенсаций в истории мирового хоккея и ярчайшая хоккейная победа национальной сборной. Матчу Беларусь-Швеция, который стал легендарным, исполняется...
|
Архив (Разное)