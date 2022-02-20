Чудо на льду: 20 лет назад белорусские хоккеисты сенсационно обыграли шведов в 1/4 финала олимпийского турнира. Как это было?

Источник материала: ОНТ

Одна из главных сенсаций в истории мирового хоккея и ярчайшая хоккейная победа национальной сборной. Матчу Беларусь-Швеция, который стал легендарным, исполняется 20 лет. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити наша команда добилась ошеломительного успеха и остановилась в шаге от пьедестала. В четвертьфинале были повержены фавориты турнира – сборная Швеции.

Этот фантастический гол Владимира Копатя наверняка до сих пор снится в кошмарах голкиперу шведов Томми Сало. На той Олимпиаде его сборной прочили золотые медали. Ещё бы, ведь состав «Тре Крунор» был по-настоящему звездным! Свои амбиции команда подтвердила и на групповом этапе турнира, где шведы победили всех. А потому не удивительно, что игру с белорусами, вероятно, восприняли как формальность на пути к решающим матчам.

Андрей Мезин, экс-голкипер сборной Беларуси: «Перед этим смотрели как они с канадцами играли, они просто камня на камне от них не оставили, мы думали, блин, вот эта команда нам досталась! Шутили, что не обидно будет проиграть будущим олимпийским чемпионам. Шведы, как мне уже потом показалось по прошествии лет, стали осторожничать, они ждали, когда мы допустим ошибку, а это было нам на руку, другие команды они давили, давили».

Эта олимпиада была второй в истории нашей хоккейной сборной. И в Нагано, и в Солт-Лейк-Сити белорусы выходили в плей-офф. Несомненный успех, а потому казалось, что рассчитывать на большее можно разве только в мечтах. Но именно тогда, 20 февраля 2002 года, они стали реальностью. Что могла противопоставить наша команда куда более мастеровитым шведам? Их класс мы били самоотдачей, характером и дисциплиной. Преимущество соперников с первых минут было подавляющим, но белорусы не дрогнули.

Олег Антоненко, экс-нападающий сборной Беларуси: «Все понимали, что нужно делать и старались показать лучший хоккей, настрой был сумасшедший это точно, уже после раскатки было видно в раздевалке, что команда заряжена и готова дать бой. То время, которое мы провели в сборной, по тем играм, которые были до, наверно, как по кирпичику складывалось, что в какой-то момент мы должны будем выстрелить».

И пусть шведы нанесли в разы больше бросков по нашим воротам, за 3 минуты до сирены счет был равным, а после шайбы Владимира Копатя белорусские хоккеисты и вовсе вышли вперед – 4:3. Оставшееся время тянулось нестерпимо долго, «Тре крунор» устроили настоящий штурм ворот Андрея Мезина, давление нарастало и, кажется, буквально вся Беларусь в тот момент примкнула к экранам телевизоров.

Легендарный белорусский комментатор Владимир Новицкий признается, что до сих

пор часто пересматривает поединок со шведами. Говорит, тот эфир запомнился на всю жизнь. И хотя в следующих матчах – в полуфинале и за бронзовые награды – наша сборная уступила канадцам и россиянам, четвертое место на Олимпиаде было с золотым отливом.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор: «Подтвердился в общем-то банальный посыл, что в жизни всегда есть место подвигу, но в этом конкретном случае, я ещё раз с удовольствием скажу что этот подвиг совершило золотое поколение нашего хоккея, великие игроки. Эта победа мало того, что вызвала небывалый подъем патриотизма и гордости и за ребят, и за команду, и за спорт, но это точно, что больше мальчишек захотели заниматься хоккеем».

Этот результат пытается повторить и превзойти уже новое поколение белорусских хоккеистов. К сожалению, три последних зимних Олимпиады прошли без нашей национальной команды. Увидим ли мы белорусов на играх в 2026 году? Шансы высоки, тем более, глядя на результаты нашей молодежной и юношеской сборной. Там уже зажглись будущие звезды мирового хоккея, раскрывать которые помогают и триумфаторы Солт-Лейк-Сити.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, экс-председатель Белорусской федерации хоккея: «Те герои, которые победили шведов, сегодня уже пишут новую историю в нашем белорусском хоккее, в новом качестве для себя, они уже хоккейные тренеры в наших школах, наших клубах, спортивные менеджеры, тех ребят, которые выигрывали шведов на Олимпиаде. С той молодёжью, которая на поступях к национальной сборной объединяет одна цель – вернуть нашу хоккейную сборную на Олимпийские игры. Эта мечта обязательно станет явью».

Говорят, история повторяется. И это едва не случилось в 2014 году, на домашнем для нашей сборной чемпионате Мира. Снова четвертьфинал, и снова Беларусь-Швеция. В конце поединка, при счете 2:2, наша сборная пробивала буллит, но… нет, в этот раз шведский голкипер был на высоте. А уже через считанные мгновения соперник вышел вперёд, не позволив нашей команде вновь сотворить чудо. Однако тогда Беларусь взяла другую высоту – показала, что может на высочайшем уровне проводить мировой хоккейный форум. И в этом тоже есть заслуга того олимпийского поколения.

Подписывайтесь на нас в Telegram