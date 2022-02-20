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Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине

20.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине

Перед заключительным соревновательным днём Олимпийских игр норвежские спортсмены досрочно выиграли медальный зачёт. У соперников не осталось даже теоретических шансов возглавить таблицу.

У норвежцев 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Чуть приблизились немецкие спортсмены: у них 11 наград высшей пробы. В заключительный день Олимпиады будет разыграно пять комплектов наград. Но команда Германии представлена не во всех финалах. Более того, сборная Норвегия установила новый рекорд: ранее ни одна команда не завоёвывала 15 золотых медалей на зимних Олимпиадах. Ворвались в тройку хозяева Игр, китайцы. У них девять золотых наград. Сборная Беларуси располагается на 23 месте.

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Перед заключительным соревновательным днём Олимпийских игр норвежские спортсмены досрочно выиграли медальный зачёт. У соперников не осталось даже теоретических...
 
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