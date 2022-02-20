|
Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 19 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение.
Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 19 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий...
|
Архив (Разное)