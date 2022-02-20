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Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно

20.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 19 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение.

Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данным следствия, 19 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий...
 
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