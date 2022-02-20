Шторм «Юнис» прошелся по Западной Европе

Источник материала: ОНТ

Вслед за Центральной Европой непогода обрушилась на западную часть континента. Разрушения принес шторм «Юнис».

Во Франции в пяти департаментах порывы ветра достигали 176 км/ч. Нарушено движение поездов и самолетов. В автомобильных авариях серьезно пострадали шесть человек. В бельгийском городе Турне ветер опрокинул строительный кран на больницу. К счастью, никто кроме крановщика не пострадал. В Нидерландах сорваны или частично повреждены кровли многих зданий, среди них стадион в Гааге. Стихия унесла жизни четырех человек. В Ирландии повалено много деревьев. При расчистке дороги погиб мужчина. Без электричества остались десятки тысяч домов.

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