Олимпиада в Пекине: хоккеисты России в финале проиграли команде Финляндии

Источник материала: ОНТ

Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай). В финале турнира были обыграны хоккеисты России – 2:1.

Шайбы у финнов забросили Покка и Бьорнинен. Единственный гол россиян на счету Григоренко.

Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые в своей истории.

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

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