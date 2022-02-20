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Олимпиада в Пекине: хоккеисты России в финале проиграли команде Финляндии
Источник материала: ОНТ
Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай). В финале турнира были обыграны хоккеисты России – 2:1.
Шайбы у финнов забросили Покка и Бьорнинен. Единственный гол россиян на счету Григоренко.
Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые в своей истории.
Фото: twitter.com/Olympic_Russia
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Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай). В финале турнира были обыграны хоккеисты России – 2:1. Шайбы у финнов забросили...
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