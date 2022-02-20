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Олимпиада в Пекине: хоккеисты России в финале проиграли команде Финляндии

20.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине: хоккеисты России в финале проиграли команде Финляндии

Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай). В финале турнира были обыграны хоккеисты России – 2:1.

Шайбы у финнов забросили Покка и Бьорнинен. Единственный гол россиян на счету Григоренко.

Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые в своей истории.

Фото:  twitter.com/Olympic_Russia

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Сборная Финляндии по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пекине (Китай). В финале турнира были обыграны хоккеисты России – 2:1. Шайбы у финнов забросили...
 
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