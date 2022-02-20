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Потеря транзита, разрушение экономики и сокращение населения: плачевные итоги 30 лет независимости Литвы
Источник материала: ОНТ
Потеря транзита, сокращение населения и практически полное разрушение экономики. Такие итоги 30 лет независимости для Литвы. Обзор состояния дел приводит издание Baltnews. В частности, балтийская республика полностью потеряла энергонезависимость. После закрытия Игналинской АЭС страна из продавца электроэнергии превратилась в покупателя.
Теряет государство и транзит. Клайпедскому порту предсказывают полупустой год после отказа от транзита белорусских удобрений и конфликта с Китаем. Пока отток грузов за год – 4%, однако это только начало: клиенты переводят транзит в порты Латвии и Польши, чтобы избежать санкций со стороны Китая. Общий грузопоток может упасть на 40%, а годовые потери будут 5 млрд евро. Еще такую же сумму может потерять Вильнюс от санкций Пекина.
С огромными скоростями уменьшается население. За 30 лет численность сократилась практически на четверть.
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Потеря транзита, разрушение экономики и сокращение населения: плачевные итоги 30 лет независимости Литвы
Потеря транзита, сокращение населения и практически полное разрушение экономики. Такие итоги 30 лет независимости для Литвы. Обзор состояния дел приводит издание...
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