КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума

Источник материала: ОНТ

Ответственность понесет каждый, кто преступил закон. Комитет государственной безопасности раскрыл группы, которые планировали срыв референдума по изменениям и дополнениям Конституции.

Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.

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