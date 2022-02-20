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КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума

20.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума

Ответственность понесет каждый, кто преступил закон. Комитет государственной безопасности раскрыл группы, которые планировали срыв референдума по изменениям и дополнениям Конституции. 

Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.

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Ответственность понесет каждый, кто преступил закон. Комитет государственной безопасности раскрыл группы, которые планировали срыв референдума по изменениям и...
 
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