Вертолет потерпел крушение рядом с пляжем в Майами-Бич

Источник материала: ОНТ

Рядом с пляжем в Майами-Бич (Флорида, США) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно рухнуло в воду. Об этом в Twitter информирует полиция города.

Уточняется , что на борту были три пассажира, двое из них были госпитализированы.

Фото: скриншот видео Twitter.com/MiamiBeachPD

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