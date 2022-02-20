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Вертолет потерпел крушение рядом с пляжем в Майами-Бич

20.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вертолет потерпел крушение рядом с пляжем в Майами-Бич

Рядом с пляжем в Майами-Бич (Флорида, США) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно рухнуло в воду. Об этом в Twitter информирует полиция города.

Уточняется, что на борту были три пассажира, двое из них были госпитализированы.

Фото: скриншот видео Twitter.com/MiamiBeachPD

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Рядом с пляжем в Майами-Бич (Флорида, США) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно рухнуло в воду. Об этом в Twitter информирует полиция города. Уточняется, что на...
 
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