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Сегодня пройдет торжественная церемония закрытия Олимпиады в Пекине

20.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня пройдет торжественная церемония закрытия Олимпиады в Пекине

Зимняя Олимпиада в Пекине подходит к концу. Сегодня торжественная церемония закрытия игр. Олимпийский огонь на легендарном стадионе «Птичье гнездо» погаснет в 15:00 по белорусскому времени. В церемонии примет участие и белорусская команда.

Особенности торжества держат в секрете. Но точно найдет отражение Пекин как первый город, который принял и зимнюю, и летнюю Олимпиады.

По итогам соревнований в нашей копилке две серебряные награды. В индивидуальной биатлонной гонке второе место занял Антон Смольский. А в лыжной акробатике серебряную медаль завоевала Анна Гуськова – теперь она одна из самых титулованных в мире спортсменок в лыжной акробатике.

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Зимняя Олимпиада в Пекине подходит к концу. Сегодня торжественная церемония закрытия игр. Олимпийский огонь на легендарном стадионе «Птичье гнездо» погаснет в 15:00...
 
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