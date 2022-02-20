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Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра

20.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с пострадали 33 населенных пункта в семи районах Гродненской и Минской областей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Повреждены кровли одного жилого дома, одного здания соцкультбыта и 40 сельскохозяйственных зданий. Зафиксирован 121 случай падения деревьев в Брестской (18), Гомельской (9), Гродненской (66), Минской (16), Могилевской (6) областях и в Минске (6). Элементами кровель, ограждений и поваленными деревьями повреждены 16 автомобилей.

В агрогородке Бобровичи Воложинского района Минской области элементом частично сорванной металлической кровли механических мастерских повреждены пять тракторов и один погрузчик на территории механического двора СХУ "Бобровичи" УП "Миноблгаз". В Ляховичском районе Брестской области и Мостовском районе Гродненской области из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении трех пассажирских поездов составила от 23 до 30 минут.

Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов. В Брестской области пострадали 216 населенных пунктов, Витебской - 72, Гомельской - 120, Гродненской - 329, Минской - 227, Могилевской - 15. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. Сегодня на 06.00 без электроснабжения оставались 34 населенных пункта: в Гродненской - 30, Минской - 4, а также два сельскохозяйственных здания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.
 
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