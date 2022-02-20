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В Пинске спасли повисшего на крыше пятиэтажки мужчину

20.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске спасли мужчину, повисшего на крыше пятиэтажки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о том, что необходима помощь, поступило спасателям 19 февраля в 16.49. Держась руками за край крыши с наружной стороны пятиэтажного здания общежития ГП "ЖРЭУ Пинска" по улице Студенческой, повис мужчина. Его спасли работники МЧС. Неработающий гражданин для обследования госпитализирован.

В тот же день спасатели оказали помощь и ребенку, нога которого застряла в радиаторе отопления в жилом доме в Белоозерске Березовского района Брестской области по улице Васильковой. Девочка 2017 года рождения в медицинской помощи не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске спасли мужчину, повисшего на крыше пятиэтажки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Сообщение о том, что...
 
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