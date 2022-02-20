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Предприниматель из Орши взял в аренду гаджеты и исчез

20.02.2022 12:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Орши продал смартфоны и планшеты, которые арендовал у столичной фирмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Оперативники БЭП Фрунзенского РУВД установили, что согласно договору за пользование дорогостоящими гаджетами предусматривались ежемесячные платежи. Однако после третьего перевода денег предприниматель пропал.

Известно, что мужчина реализовал через онлайн-площадки 11 смартфонов и 6 планшетов на общую сумму Br40 тыс.

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Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.
 
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