Предприниматель из Орши взял в аренду гаджеты и исчез

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Орши продал смартфоны и планшеты, которые арендовал у столичной фирмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Оперативники БЭП Фрунзенского РУВД установили, что согласно договору за пользование дорогостоящими гаджетами предусматривались ежемесячные платежи. Однако после третьего перевода денег предприниматель пропал.

Известно, что мужчина реализовал через онлайн-площадки 11 смартфонов и 6 планшетов на общую сумму Br40 тыс.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.-0-