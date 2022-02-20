Поваленные деревья и сорванные крыши: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 19 февраля

Источник материала: ОНТ

33 населенных пункта в семи районах Минской и Гродненской областей пострадали из-за непогоды 19 февраля. В республике зафиксирован 121 случай падения деревьев, информирует МЧС.

Элементы кровель и ограждений, поваленные деревья повредили 16 автомобилей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути была зафиксирована задержка в движении 3 пассажирских поездов.

По сведениям ГПО «Белэнерго» в течение суток в стране нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Фото: МЧС Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram