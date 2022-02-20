﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поваленные деревья и сорванные крыши: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 19 февраля

20.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Поваленные деревья и сорванные крыши: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 19 февраля

33 населенных пункта в семи районах Минской и Гродненской областей пострадали из-за непогоды 19 февраля.  В республике зафиксирован 121 случай падения деревьев, информирует МЧС. 

Элементы кровель и ограждений, поваленные деревья повредили 16 автомобилей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути была зафиксирована задержка в движении 3 пассажирских поездов.

По сведениям ГПО «Белэнерго» в течение суток в стране нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Фото: МЧС Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33 населенных пункта в семи районах Минской и Гродненской областей пострадали из-за непогоды 19 февраля.  В республике зафиксирован 121 случай падения деревьев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприниматель из Орши взял в аренду гаджеты и исчез
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by