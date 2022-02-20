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Поваленные деревья и сорванные крыши: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 19 февраля
Источник материала: ОНТ
33 населенных пункта в семи районах Минской и Гродненской областей пострадали из-за непогоды 19 февраля. В республике зафиксирован 121 случай падения деревьев,
Элементы кровель и ограждений, поваленные деревья повредили 16 автомобилей. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути была зафиксирована задержка в движении 3 пассажирских поездов.
По сведениям ГПО «Белэнерго» в течение суток в стране нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов.
Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
Фото: МЧС Беларуси
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Поваленные деревья и сорванные крыши: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 19 февраля
33 населенных пункта в семи районах Минской и Гродненской областей пострадали из-за непогоды 19 февраля. В республике зафиксирован 121 случай падения деревьев,...
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