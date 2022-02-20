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Вред разгрузочных дней раскрыла диетолог

20.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вред разгрузочных дней раскрыла диетолог

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала в интервью RT, что частые разгрузочные дни оказывают негативное влияние на пищевое поведение человека.

Специалист пояснила: если человек хочет снизить вес и сформировать здоровое пищевое поведение, то разгрузочные дни устраивать не обязательно. Правильный режим питания подразумевает не голодание, а употребление определенного набора продуктов. В частности, можно устраивать овощные дни без использования соли или белково-овощные дни.

Круглова подчеркнула, что на организм негативно влияют сильные ограничения в рационе. Диетолог раскрыла вред разгрузочных дней. По ее словам, они формируют ограничительный тип пищевого поведения, приводят к срывам.

Фото: Pixabay

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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала в интервью RT, что частые разгрузочные дни оказывают негативное влияние на пищевое поведение человека. Специалист...
 
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