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Хренин: проверка сил реагирования Беларуси и России продолжится из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ
Источник материала: ОНТ
Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства. Об этом 20 февраля в ходе подведения предварительных итогов учений «Союзная решимость» заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин,
По словам Хренина, этапы обороны Союзного государства будут проработаны тщательно. Речь об элементах, которые не были детально охвачены в предыдущий период проверки.
Фото: БЕЛТА
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Хренин: проверка сил реагирования Беларуси и России продолжится из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ
Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ Союзного...
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