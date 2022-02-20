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Хренин: проверка сил реагирования Беларуси и России продолжится из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ

20.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хренин: проверка сил реагирования Беларуси и России продолжится из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ

Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства. Об этом 20 февраля в ходе подведения предварительных итогов учений «Союзная решимость» заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает пресс-служба Минобороны.

По словам Хренина, этапы обороны Союзного государства будут проработаны тщательно. Речь об элементах, которые не были детально охвачены в предыдущий период проверки.

Фото: БЕЛТА

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Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена из-за обострения ситуации на Донбассе и нарастания военной активности у внешних границ Союзного...
 
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