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Названа укрепляющая иммунитет диета
Источник материала: ОНТ
Диетолог Наталья Круглова заявила, что образ жизни и тип питания стран Средиземноморского бассейна способствуют максимально легкому и быстрому перенесению болезней. По словам эксперта, такой тип питания укрепляет иммунитет. Специалиста
Круглова пояснила: средиземноморская диета состоит в основном из растительной пищи. В таком типе питания источниками белка служат морепродукты, рыба и нежирное мясо птицы. Диета при этом связана «с высокой степенью физической активности».
Специалист подчеркнула, что средиземноморская диета помогает не только в профилактике заболеваний, но также подходит и для снижения веса. Это важно, так как люди с избыточным весом переносят заражение COVID-19 тяжелее.
Фото: Pixabay
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Диетолог Наталья Круглова заявила, что образ жизни и тип питания стран Средиземноморского бассейна способствуют максимально легкому и быстрому перенесению...
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