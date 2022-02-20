Названа укрепляющая иммунитет диета

Источник материала: ОНТ

Диетолог Наталья Круглова заявила, что образ жизни и тип питания стран Средиземноморского бассейна способствуют максимально легкому и быстрому перенесению болезней. По словам эксперта, такой тип питания укрепляет иммунитет. Специалиста цитирует «Прайм».

Круглова пояснила: средиземноморская диета состоит в основном из растительной пищи. В таком типе питания источниками белка служат морепродукты, рыба и нежирное мясо птицы. Диета при этом связана «с высокой степенью физической активности».

Специалист подчеркнула, что средиземноморская диета помогает не только в профилактике заболеваний, но также подходит и для снижения веса. Это важно, так как люди с избыточным весом переносят заражение COVID-19 тяжелее.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram