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Названа укрепляющая иммунитет диета

20.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа укрепляющая иммунитет диета

Диетолог Наталья Круглова заявила, что образ жизни и тип питания стран Средиземноморского бассейна способствуют максимально легкому и быстрому перенесению болезней. По словам эксперта, такой тип питания укрепляет иммунитет. Специалиста цитирует «Прайм».

Круглова пояснила: средиземноморская диета состоит в основном из растительной пищи. В таком типе питания источниками белка служат морепродукты, рыба и нежирное мясо птицы. Диета при этом связана «с высокой степенью физической активности».

Специалист подчеркнула, что средиземноморская диета помогает не только в профилактике заболеваний, но также подходит и для снижения веса. Это важно, так как люди с избыточным весом переносят заражение COVID-19 тяжелее.

Фото: Pixabay

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Диетолог Наталья Круглова заявила, что образ жизни и тип питания стран Средиземноморского бассейна способствуют максимально легкому и быстрому перенесению...
 
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