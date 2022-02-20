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В США полицейский вертолет упал в воду
Источник материала: ОНТ
В результате крушения полицейского вертолета в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) погиб человек. Об этом сообщает местный департамент полиции на своей странице в
Согласно данным правоохранителей, воздушное судно упало в воду.
Как сообщает телеканал
Фото: pixabay
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В результате крушения полицейского вертолета в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) погиб человек. Об этом сообщает местный департамент полиции на своей...
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