В США полицейский вертолет упал в воду

Источник материала: ОНТ

В результате крушения полицейского вертолета в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) погиб человек. Об этом сообщает местный департамент полиции на своей странице в Twitter .

Согласно данным правоохранителей, воздушное судно упало в воду.

Как сообщает телеканал CBSLA , падение вертолета своими глазами видели десятки людей. Известно об одном погибшем полицейском, также пострадал еще один – он находится в критическом состоянии.

Фото: pixabay

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