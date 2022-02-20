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В США полицейский вертолет упал в воду

20.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США полицейский вертолет упал в воду

В результате крушения полицейского вертолета в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) погиб человек. Об этом сообщает местный департамент полиции на своей странице в Twitter.

Согласно данным правоохранителей, воздушное судно упало в воду.

Как сообщает телеканал CBSLA, падение вертолета своими глазами видели десятки людей. Известно об одном погибшем полицейском, также пострадал еще один – он находится в критическом состоянии.

Фото: pixabay

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В результате крушения полицейского вертолета в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) погиб человек. Об этом сообщает местный департамент полиции на своей...
 
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