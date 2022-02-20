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В Минске на ул.Тростенецкой затруднено движение из-за ДТП
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП на ул.Тростенецкой на участке от ул.Ленина в направлении Велосипедного пер. в Минске затруднено движение. Объезд организован по местному проезду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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