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Наводнения и оползни в Бразилии: погибли 146 человек

20.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнения и оползни в Бразилии: погибли 146 человек

В бразильском городе Петрополис возобновили поиск пропавших без вести после сильнейшего наводнения и оползней. Ранее здесь прошел сильный ливень.


Работы останавливали на день из-за усиления дождей и риска новых селевых сходов. Выживших под грудой камней и грязи ищут уже пятый день.  До сих пор неизвестна судьба 191 человека, надежд найти их живыми почти нет, сообщает BBC.

Число погибших увеличилось до 146, в их числе 27 детей и подростков. Более 900 человек лишись крова и размещены в школах и других временных убежищах. 

Пейзажи в Петрополисе напоминают сцены войны – так картину описал президент Бразилии, который совершил облет пострадавших территорий. 

Несколько холмов под напором дождевых потоков обрушились, унося дома и целые кварталы. Только в одном из районов Петрополиса огромный оползень почти сразу «похоронил» 80 стоявших на склоне горы домов. 

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В бразильском городе Петрополис возобновили поиск пропавших без вести после сильнейшего наводнения и оползней. Ранее здесь прошел сильный ливень. Работы...
 
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