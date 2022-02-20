Наводнения и оползни в Бразилии: погибли 146 человек

Источник материала: ОНТ

В бразильском городе Петрополис возобновили поиск пропавших без вести после сильнейшего наводнения и оползней. Ранее здесь прошел сильный ливень.





Работы останавливали на день из-за усиления дождей и риска новых селевых сходов. Выживших под грудой камней и грязи ищут уже пятый день. До сих пор неизвестна судьба 191 человека, надежд найти их живыми почти нет, сообщает BBC.

Число погибших увеличилось до 146, в их числе 27 детей и подростков. Более 900 человек лишись крова и размещены в школах и других временных убежищах.

Пейзажи в Петрополисе напоминают сцены войны – так картину описал президент Бразилии, который совершил облет пострадавших территорий.

Несколько холмов под напором дождевых потоков обрушились, унося дома и целые кварталы. Только в одном из районов Петрополиса огромный оползень почти сразу «похоронил» 80 стоявших на склоне горы домов.

Подписывайтесь на нас в Telegram