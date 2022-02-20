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В Пинске работники МЧС спасли забравшегося на крышу здания мужчину
Источник материала: ОНТ
Сотрудники МЧС спасли забравшегося на крышу пятиэтажного здания мужчину в Пинске. Об этом
Сообщение о сидящем на крыше здания мужчине поступило 19 февраля в 16:49. На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Они увидели, что мужчина сидит на краю крыши пятиэтажки, при этом идти на контакт с сотрудниками МЧС он отказывался.
Спасатели проникли на крышу здания – в этот момент мужчина уже свесился на руках с крыши. Однако сотрудникам МЧС удалось добежать до него и, схватив, затащить обратно на крыше.
Спасенный был передан медикам, после чего он был направлен в больницу.
Фото: МЧС
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Сотрудники МЧС спасли забравшегося на крышу пятиэтажного здания мужчину в Пинске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о сидящем на крыше здания мужчине...
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