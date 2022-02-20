Болгарский телеканал подписал Байдена как президента России

Источник материала: ОНТ

В Болгарии местный телеканал NOVA показал фрагмент речи Джо Байдена, в котором он был подписан как «президент России». На ситуацию обращает внимание РИА «Новости».

Во время сюжета об украинском кризисе в титр на фоне выступления президента США закралась ошибка – Байдена подписали как «Президент на Русия».

Фото: скриншот из видео выпуска

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