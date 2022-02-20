В Москве состоялась премьера белорусской «Карениной» с Верой Поляковой в главной роли

Источник материала: ОНТ

«Каренина» не умирает. В России состоялся премьерный показ спектакля белорусского театрального проекта «ТриТформаТ» по роману Льва Толстого. Режиссер Татьяна Самбук классическую историю интерпретировала по-новому. Увидеть постановку в наше посольство в Москве пришли дипломаты, политики и звезды эстрады.





Это третья работа российского режиссера с белорусскими актерами. Москвичи уже видели чеховские «Три сестры» и спектакль по одноименной главе из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» – «Княжна Мэри». Теперь необычное видение классического романа «Анна Каренина». Снова в центре внимания ассоциации и авторские интерпретации: Вронский, как рокер, в куртке-косухе, Каренин – любитель алкоголя и фаст-фуда, Стива и Левин – в образе хипстеров, и, конечно, сама Анна – в исполнении нашей коллеги, руководителя проекта «ТриТформаТ» Веры Поляковой. Ее Каренина, вплетающая в действие знаменитый хит Пугачевой «Позови меня с собой», – яркая, надрывная и безудержно влюбленная.

Новая работа популярного белорусского проекта «ТриТформаТ» в конце прошлого года уже получила множество хвалебных откликов театральных критиков на премьере в Минске. Теперь и российские поклонники Веры Поляковой назвали роль Анны Карениной лучшей в ее карьере. Хотя руководитель проекта уверяет: это не последний эксперимент творческого собрания белорусских актеров. В планах – чеховский «Вишневый сад».

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