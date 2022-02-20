﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где покататься любителям лыжного спорта в Минске? Рассказываем, где находятся пять трасс

20.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Где покататься любителям лыжного спорта в Минске? Рассказываем, где находятся пять трасс

Календарной зимы осталось на неделю, но это совершенно не останавливает любителей зимних развлечений. В Минске доступны пять лыжных трасс с искусственным снегом: в Чижовке, Веснянке, Курасовщине, Медвежино и по улице Тикоцкого. 


Трассы различной сложности – для детей и взрослых. Новые лыжные точки добавились после закупки 16 снежных пушек, которые позволили начать сезон раньше времени и подарят горожанам еще несколько месяцев здорового образа жизни. «Опытные» гоняют самостоятельно, новички занимаются с инструктором.

Все пять объектов пользуются популярностью и у воспитанников детско-юношеских спортивных школ по лыжным гонкам и биатлону, которые теперь не ограничены двумя тренировочными площадками в черте Минска. На некоторых трассах лыжи и другой инвентарь можно взять напрокат. Для удобства в вечернее время – дополнительное освещение. Работают трассы до апреля.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарной зимы осталось на неделю, но это совершенно не останавливает любителей зимних развлечений. В Минске доступны пять лыжных трасс с искусственным снегом:...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на ул.Тростенецкой затруднено движение из-за ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by