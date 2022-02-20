В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества

Источник материала: ОНТ

Мужчины соревнуются, спутницы поддерживают! Брутальный забег в столице объединил активных и целеустремленных. Таких оказалась около 1000.





Три километра по парку Победы. Свои силы испытали и подростки, и пенсионеры, и представители силовых структур. Забег посвятили предстоящему Дню защитников Отечества. Участники отличались не только физической формой, но и необычной экипировкой.

Гонка оказалась настоящим праздником здоровья. После забега – конкурсы и награждение.

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