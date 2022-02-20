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Конституционный референдум пройдет ровно через неделю

20.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конституционный референдум пройдет ровно через неделю

Ровно неделя до референдума по изменениям Конституции.  В следующее воскресенье белорусы сделают свой выбор. 


А пока страна готовится к голосованию. Накануне в столичном Дворце спорта подвели итоги масштабной разъяснительной кампании. Проект «В режиме правды» за 4 месяца побывал во всех уголках страны. Спикерами на встречах с трудовыми коллективами были известные журналисты, политологи, блогеры. И накануне все они общались со сцены с публикой в столице. Неожиданный формат  сплотил участников встречи. И стал еще одним поводом развеять фейки и негативные стереотипы вокруг Беларуси.

Донести правду – главный посыл проекта. В зале на 3,5 тысячи человек не было свободных мест. Разговор получился откровенным. Ну, а теперь – дело за каждым из нас. От того, какой выбор мы сделаем через неделю, зависит будущее Беларуси.

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Ровно неделя до референдума по изменениям Конституции.  В следующее воскресенье белорусы сделают свой выбор.  А пока страна готовится к голосованию. Накануне в...
 
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