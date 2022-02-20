Взрывы и перестрелки продолжаются на Донбассе, есть погибшие среди мирных жителей

Источник материала: ОНТ

На Донбассе продолжаются взрывы и перестрелки. В Сети появились кадры боя в Донецке.





Спецназ самопровозглашенной республики штурмует тайную базу украинских террористов. Они оказали вооруженное сопротивление, ранив двоих бойцов. Сообщается, что эта группа готовила подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций. Ее удалось блокировать. Так называемые спящие ячейки, как сообщили в Народной милиции, действуют по плану Киева против Донбасса, который удалось добыть. Им предписано совершать диверсии на транспортных магистралях, ликвидировать и похищать должностных лиц. Не далее, как в пятницу, был взорван автомобиль главы управления Народной милиции ДНР.

В Луганской народной республике во время утреннего обстрела погибли двое мирных жителей. Активно идет мобилизация населения. Мужчины, получившие повестки, прибывают в военкоматы. Детей, женщин и стариков эвакуируют. В Россию с Донбасса уже вывезли более 40 тысяч человек.

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