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Взрывы и перестрелки продолжаются на Донбассе, есть погибшие среди мирных жителей

20.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрывы и перестрелки продолжаются на Донбассе, есть погибшие среди мирных жителей

На Донбассе продолжаются взрывы и перестрелки. В Сети появились кадры боя в Донецке. 


Спецназ самопровозглашенной республики штурмует тайную базу украинских террористов. Они оказали вооруженное сопротивление, ранив двоих бойцов. Сообщается, что эта группа готовила подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций. Ее удалось блокировать. Так называемые спящие ячейки, как сообщили в Народной милиции, действуют по плану Киева против Донбасса, который удалось добыть. Им предписано совершать диверсии на транспортных магистралях, ликвидировать и похищать должностных лиц. Не далее, как в пятницу, был взорван автомобиль главы управления Народной милиции ДНР.

В Луганской народной республике во время утреннего обстрела погибли двое мирных жителей. Активно идет мобилизация населения. Мужчины, получившие повестки, прибывают в военкоматы. Детей, женщин и стариков эвакуируют. В Россию с Донбасса уже вывезли более 40 тысяч человек.

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На Донбассе продолжаются взрывы и перестрелки. В Сети появились кадры боя в Донецке.  Спецназ самопровозглашенной республики штурмует тайную базу украинских...
 
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