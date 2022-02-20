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Олимпиада в Пекине подошла к концу: подробности церемонии закрытия

20.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине подошла к концу: подробности церемонии закрытия

Олимпиада в Пекине подошла к концу. На легендарном стадионе «Птичье гнездо» проходит красочная церемония закрытия зимних Олимпийских игр. 

Символ этой Олимпиады – снежинка. Они кружатся, и в этом танце появляются символы Олимпийского движения – пять колец. Затем – двенадцать животных, представители китайского традиционного календаря. После этого на стадион выходят главные герои спортивного события – начинается парад атлетов.

Белорусский флаг на церемонии закрытия несет конькобежец Игнат Головатюк. Вместе с Анной Нифонтовой он был флагоносцем и на открытии Игр 4 февраля.

По итогам соревнований в нашей копилке две серебряные награды. В индивидуальной биатлонной гонке второе место занял Антон Смольский. А в лыжной акробатике серебряную медаль завоевала Анна Гуськова. Теперь она одна из самых титулованных в мире спортсменок в лыжной акробатике.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане в 2026 году.  

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Олимпиада в Пекине подошла к концу. На легендарном стадионе «Птичье гнездо» проходит красочная церемония закрытия зимних Олимпийских игр.  Символ этой Олимпиады...
 
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