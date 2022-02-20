Норвегия возглавила медальный зачет на зимней Олимпиаде-2022

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде в Пекине сегодня были разыграны последние пять комплектов наград.

В заезде бобслеев-четверок сегодня победу праздновали немцы. Победил экипаж Франческо Фридриха с результатом 3 минуты и 54,3 секунды. Второе место заняли также представители Германии. Замкнула тройку лучших четверка канадца Джастина Криппса.

Сборная Австрии по горнолыжному спорту завоевала золотые медали Олимпийских игр в смешанных командных соревнованиях по параллельному слалому. В финале австрийцы соревновались с немцами. Противостояние завершилось со счетом 2:2. В случае ничейного результата победитель определялся по лучшему времени. Немцы проиграли 0,19 секунды.

Женская сборная Великобритании по керлингу победила команду Японии в финале и завоевала золотые медали Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 10:3. Бронзовыми призерами стали керлингистки сборной Швеции.

Женский лыжный марафон на 30 километров перенесли на три часа раньше, чтобы спортсменки окончательно не замерзли. Гонка получилась без интриги, мощнейшую Терезу Йохаунг из Норвегии было не остановить. Она выиграла с огромным преимуществом. Серебряным призером стала американка Джессика Диггинс. Бронза досталась Кертту Нисканен из Финляндии. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, заняла пятое место. Норвегия обошла Россию в медальном зачете лыжных гонок.

В итоге спортсмены из Норвегии завоевали 16 золотых наград и установили рекорд зимних Олимпиад по этому показателю. Второй в медальном зачете стала сборная Германии (12 золотых медалей), третьей – команда Китая (9). Всего медали удалось завоевать представителям 29 команд. Норвежцы выиграли медальный зачет на вторых Олимпийских играх подряд.

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