Американские ученые создали самые точные часы в мире

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научная группа физиков Университета Висконсин-Мэдисон сообщила о создании самых высокоточных атомных часов в мире. Такие данные сообщает журнал Nature.

Ученые заявляют, что погрешность прототипа минимальна - всего одну секунду на 300 млрд лет. Такая разработка даст возможность осуществлять более точные измерения гравитационных волн, темной материи и других физических явлений.

"Новые атомные часы на оптической решетке уже являются лучшими часами в мире. Однако мы продолжаем работать над улучшением их производительности", – приводит журнал слова профессора физики Университета Висконсин-Мэдисон и старшего автора исследования Шимона Колковица.-0-