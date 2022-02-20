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Американские ученые создали самые точные часы в мире

20.02.2022 18:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научная группа физиков Университета Висконсин-Мэдисон сообщила о создании самых высокоточных атомных часов в мире. Такие данные сообщает журнал Nature.

Ученые заявляют, что погрешность прототипа минимальна - всего одну секунду на 300 млрд лет. Такая разработка даст возможность осуществлять более точные измерения гравитационных волн, темной материи и других физических явлений.

"Новые атомные часы на оптической решетке уже являются лучшими часами в мире. Однако мы продолжаем работать над улучшением их производительности", – приводит журнал слова профессора физики Университета Висконсин-Мэдисон и старшего автора исследования Шимона Колковица.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые заявляют, что погрешность прототипа минимальна - всего одну секунду на 300 млрд лет. Такая разработка даст возможность осуществлять более точные измерения...
 
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