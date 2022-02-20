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Предприниматель продал арендованные планшеты и смартфоны на Br40 тыс. и исчез
Источник материала: ОНТ
В Орше местный индивидуальный предприниматель взял в аренду несколько планшетов и смартфонов на общую сумму в 40 тыс. белорусских рублей, затем продал их и исчез. Об этом со ссылкой на данные МВД
Согласно заключенным договорам, предприниматель был обязан ежемесячно платить за арендованные гаджеты. Однако после внесения третьего платежа мужчина внезапно пропал. Как стало известно позже, 11 смартфонов и 6 планшетов предприниматель продал через онлайн-площадки. Общая сумма проданных гаджетов составила порядка 40 тыс. белорусских рублей.
В данный момент подозреваемый задержан, по факту присвоения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Фото: Freepik
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В Орше местный индивидуальный предприниматель взял в аренду несколько планшетов и смартфонов на общую сумму в 40 тыс. белорусских рублей, затем продал их и исчез. Об...
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