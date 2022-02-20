Военные учения, ответ на санкции и ядерное оружие в Беларуси: подводим итоги встречи Лукашенко и Путина

Источник материала: ОНТ

Говорить «нет» и делать это твердо и уверенно – это умение, которое необходимо сегодня реальному политику. Мало кто будет спорить, что Лукашенко и Путин из этой категории – на неделе они общались в Москве, где чаще звучало именно «да». Да, мы вместе проводим учения. Да, у нас есть свои интересы в регионе, мы их будем отстаивать. Надо – и ядерное оружие разместим, где надо. Но лучше до этого не доводите. И да, мы строим союзную экономику – это в том числе ответ на экономическое давление. Анна Пыж – изучила баллистические заявления, ударные решения и стратегические последствия встречи двух президентов.

Аэробаллистический «Кинжал», межконтинентальный «Ярс», крылатый «Калибр» и гиперзвуковой «Циркон», а еще «Искандер» и «Синева». Эти ракеты выпущены с земли, воды и воздуха. И каждая бьет точно в цель. Это и есть так называемая ядерная триада. Задумка в том, чтобы в случае уничтожения противником двух компонентов, всегда оставался третий. Из всех ядерных держав такой триадой обладают лишь Россия и США.

Демонстрация силы, от которой никуда не деться. Им приходится показывать зубы в ответ на бешеный лай. И, похоже, Соединенные Штаты проиграли войну, которая даже не началась.

Учить воевать, чтобы жить в мире – парадокс нашего времени. «Союзная решимость» – это о решимости отстаивать свои границы, свой суверенитет. Но кто-то пытается трактовать ее как решимость напасть, забывая при этом, кто начал первым.

Его провоцируют – он отвечает жестко. И да, в Украине стреляют. Вот кадры недавнего обстрела школы в Луганске. Там в это время находились дети!

Но чья это проблема? Разве Путина и Лукашенко? Ровно в этот же день глава Украины выходит в Азовское море в соседней Донецкой области. Президенту Зеленскому докладывают о готовности отражать вооруженную агрессию России.

И разве это не политическая клоунада? О том, что в провокациях на Донбассе кроется самая большая опасность, и Александр Лукашенко, и Владимир Путин говорили не раз. За последние дни ситуация ухудшилась многократно. Так, может, нужно разбираться с этим? А то ведь даже Байден резко передумал отправлять своих военных в Украину. Похоже, в старой доброй поговорке «язык до Киева доведет» скоро придется менять столицу.

Слабые живут за счет сильных. Но ведь сильные не должны самоутверждаться за счет слабых. Но это ладно!

А теперь – к мировым новостям. Такой на неделе стала информация о возвращении российских военных из Беларуси домой. Как танковая армия Западного военного округа едет обратно в Россию, рассказывает крупнейшее информационное агентство Рейтер. Эти кадры тиражирует полмира.

Вопросом – так заберет ли Путин свои войска обратно – Александра Лукашенко мучают в который раз. Но он, конечно, и сам добавляет интриги, говоря, что это и станет одной из тем переговоров в Кремле.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – месяц – будут стоять месяц. Это наша территория, и мы будем принимать решение. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих за тысячи километров – они у кого спрашивают? У нас, у россиян? Нет! Почему мы должны у кого-то спрашивать разрешения? Поэтому сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России».

До чего договорились, они сами не скажут – никто и не спросит. А шанс ведь был. Президенты собрались было уходить, но их в прямом смысле вернули. Спрашивали о «вечном президентстве» Лукашенко и о том, как спалось Путину в ночь предполагаемого кое-кем начала войны – в общем, не о том, о чем стоило бы. Вопрос противодействия санкциям, конечно, актуальный, но что нового тут скажешь?

Помощь России в строительстве портовой инфраструктуры под белорусский калий, растущий товарооборот и выполнение союзных программ – все это важно, но это рутина. Нормальный рабочий процесс. Ненормально лишь то, что темы, которые еще недавно всех волновали, отходят на второй план, когда вокруг творится такое. Пожалуй, вся эта военно-политическая истерия, затеянная Западом, чем-то напоминает конец света, который все время прогнозируют, но он еще никогда не наступал.

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