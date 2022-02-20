КГБ Беларуси раскрыл имена тех, кого задержали за письма с угрозами членам избирательных комиссий

Источник материала: ОНТ

Комитет госбезопасности вскрыл группы, которые угрожали и оказывали давление на членов избирательных комиссий. То есть попытались поднять волну хейта и ненависти. Похожую на ту, что многие испытали в 2020-м. Координация и управление, как и тогда, также ввелись из Варшавы и Вильнюса, но время сейчас совсем другое. О тех, кто писал и рассылал «письма несчастья» – Алексей Кряквин.





Уже во вторник, 22 февраля, в Беларуси начнется досрочное голосование по важнейшему политическому вопросу – внесения изменений и дополнений в Конституцию. Изменения в Основной закон – это всегда накал эмоций. И всегда находятся люди, которые хотят решить свои корыстные вопросы. На политическом хайпе или показывая свою мнимую значимость. Отщепенцы за рубежом, в том числе наши беглые, хотят получить вполне конкретные дивиденды.

А именно показать свою роль и возможность влиять на процессы в Беларуси. Сами они находятся в Литве, Польше, других странах. Какие используют методы? Угрозы, давление на граждан, в частности на тех, которые исполняют общественные обязанности – состоят в избирательных комиссиях. Попытка повлиять на голосование, деятельность комиссий не может быть не во внимании спецслужб, тем более, что экстремисты действуют под контролем и по заданию спецслужб иностранных. Комитет государственной безопасности принял меры по пресечению такой деятельности.

Новые приемы давления. А цель – создание атмосферы страха среди членов избирательных комиссий, людей, выполняющих важные общественные обязанности. Метод – адресная рассылка по почте. Ничего нового. Проект по дестабилизации и запугиванию. Не что иное как экстремизм.

Кому это надо? Группа отщепенцев, которых иначе называют беглыми. Нынешняя их цель – срыв общереспубликанского референдума. Деятельность они ведут сразу по нескольким направлениям: издание листовок, призывы распечатывать их и распространять в Беларуси, портить бюллетени для голосования, разнообразные флешмобы протестного толка. В Беларуси свои задачи и цели выполняют через так называемых волонтеров. Людей подыскивали через Интернет и знакомых и вовлекали в экстремистскую деятельность. На этот раз нужно было отправлять письма. Поддались самые разные люди с разными мотивами. Роман Карпук – первокурсник из Бреста – не смог отказаться.

К рассылке писем с угрозами Карпук привлек свою мать. Она согласилась помочь сыну побыстрее выполнить задание из Вильнюса.

И внимание – за 50 отправленных писем Карпук получил 30 рублей! Еще раз: содержание писем – обвинение людей в якобы участиях в фальсификациях, призывы помогать экстремистской организации. А главное – указание адреса. Письмо приходит по почте, а это трактуется так: «мы знаем, где вы живете. Если нам не понравятся результаты голосования, мы придем за вами или кого-нибудь пришлем». О том, как работали по адресам более вовлеченные в экстремистскую деятельность преступники, сказано много: их цель – поджигать, убивать, резать.

Угроза в отношении члена избирательной комиссии – угроза демократии. Если такое случается, на сайте ФБР указано, куда обращаться. Наказание – пять лет тюрьмы, если действия не признают «внутренним терроризмом», тогда вплоть до пожизненного. Столько же предусматривает и Уголовное уложение Германии. Люди, которые выполняют общественный долг, всегда – под особой охраной! Да и вообще, как отнестись к фразам «Бойтесь!», «Мы с вас спросим!» Это нормально? Как к этому отнестись? Как к этому отнесутся женщины? А большинство членов избирательных комиссий – именно женщины с маленькими детьми, престарелыми родителями, есть матери-одиночки. Это вообще нормально?

Некоторые из членов избирательных комиссий письма с угрозами уже получили. И сделали заявления. Предназначенные для других членов избиркомов, прежде всего, не для тех, чьими руками распространялись угрозы.

Среди задержанных – разные люди. Кому-то было скучно, другие – убежденные борцы с режимом, третьи – любые задания выполнят за деньги. Или все названное вместе. Директор минской фирмы, которая занималась оказанием бухгалтерских услуг, поручал отправлять письма своим подчиненным.

Людей использовал втемную. Они не знали, что стали соучастниками деятельности экстремистской организации. И да, к ним претензий нет. И проблем с законом не будет. Директор же о том, что за письма отдает подчиненным, знал. Он задержан.

Тех, кто пошел на сотрудничество с экстремистами осознанно, продолжают задерживать.

Татьяна Заяц тоже задержана. Она отрицает, что сотрудничает с организацией. И вообще, ни в чем не участвовала (а попадая в правоохранительные органы, многие отрицают свою причастность), а на самом деле часть писем не успела отправить, они обнаружены при ней. До этого с 2020-го года трижды привлекалась к административной ответственности действия в ходе массовых беспорядков.

Ведущий специалист банка Екатерина Куприянова тоже все отрицает. И говорит, что письма нашла. Отправителям значатся судьи. Их домашние адреса. Странно? А раньше она выступала организатором различных акций и фотографирований с экстремистской символикой.

К тем, кто доверился беглым отщепенцам, и начал заниматься угрозами, приходят. И находят доказательства. Эти люди занимались угрозами исподтишка.

Возбуждены уголовные дела, все факты стали материалами, оценку которым даст суд. Все задержанные, а среди них и координаторы, и рядовые распространители угроз, сотрудничают со следствием.

Организаторы травли и угроз – за границей. Накануне референдума хотят показать своим «хозяевам», что могут повлиять на ситуацию в стране. А среди заказчиков и хозяев в том числе и иностранные спецслужбы. Организаторы – в комфортных условиях, им без разницы, что они сломали жизни. Среди задержанных много молодых, и то, что они делали казалось приключением. А письма эти стали «письмами несчастья». Операция по разоблачению всех причастных продолжается. Как и задержания. Уже после ареста многие из них понимают, что не может быть анонимных телеграмм-каналов, а те, кто все это организовал, – далеко. И разделять ответственность не собираются.

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