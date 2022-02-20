«Мы никому не угрожаем, а просто тренируем войска»: подводим итоги активной фазы учений «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

Мы никому не угрожаем, а просто тренируем свои войска. Это слова нашего министра обороны, которые он произнес на одном из полигонов во время отработки оборонительных действий. Тренировки идут на нашей союзной территории. А значит это сугубо наше дело, где и как их проводить и когда финализировать учения. Это единая позиция Александра Лукашенко и Владимира Путина. И хотя у нынешней «Союзной решимости» было немало особенностей: время – февраль, когда на действия военных влияет мороз, место действия – юг Беларуси, это сигнал Киеву, что не стоит заигрываться в натовские взрывные игрушки и надо лучше контролировать разного рода залеты, а то то вертолет залетит, то беспилотник-разведчик мы вынуждены приземлять. Андрей Александров все это время внимательно следил за учениями и готов подвести первые итоги.





Какой один из главных навыков ведения боя в современных условиях? По этому вопросу отстрелялись витебские десантники вместе с местным отрядом милиции особого назначения. Один из ключевых пунктов учений «Союзная решимость» – ведение боя в городских условиях. Первым делом, бойцам необходимо было блокировать захваченный населенный пункт. Это делается для того, чтобы никто не смог отступить. Далее – горячая фаза операции: штурм и уничтожение отрядов незаконного вооруженного формирования.

В борьбе с противником важно действовать слаженно. И речь не только о стрельбе в унисон с ракетными комплексами «Полонез» и «Искандер». В первую очередь союзники должны быть синхронны в тактике и стратегии. Союзное командование, благодаря совместным учениям, достигло в этом деле аптечной точности. В небольшом эпизоде войска выкурили и уничтожили противника, что высадился в районе позиций наших реактивных и ракетных подразделений. На подмогу пришли спецподразделения и авиация.

На Обуз-Лесновком полигоне, можно сказать, развернулась самый ответственный эпизод – освобождение захваченных противником территории. Первым делом в ход идет авиация. После того, как отработали наши, воздух остается под контролем – на подлете самолеты противника. ПВО берет эту задачу на себя. И щедрый залп от артиллеристов прокладывает путь для контратаки.

В финальном эпизоде учения «Союзная решимость» коалиционная группировка в оборонительном бою сумела отразить наступление противника, перехватила инициативу и ответила неприемлемым уроном. Напомним, учение носит прозрачный характер – за маневрами наблюдают более 100 представителей белорусских и зарубежных СМИ.

Союзная группировка справилась со всеми задачами, еще раз подтвердив, что единственная наша цель – оборона. Беларусь и Россия это подчеркивали и до учения, и во время, и даже сейчас приходится повторять для тех, кто «в танке» – не сложно ответить очередному американскому репортеру на спекуляцию о якобы захвате Украины.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Это провокационный вопрос! Никто никому не помогает России захватить Украину. Беларусь является страной добра и мира. Мы очень хотим жить со всеми в мире. Беларуси не нужна война. Я так думаю, что и России она не нужна. Вообще, нам, славянам, война не нужна. Мы сыты ею. Мы помним, что произошло в годы Второй мировой войны, и эти последствия до сих пор еще пожинаем. Надо съездить в Брестскую крепость, посмотреть на оплавленные камни, и, наверное, станет все понятно».

Тем временем, подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны выполнили свои задачи в учении «Союзная решимость-2022» и возвращаются в пункты постоянной дислокации. Никакой агрессии. И тут начинается самое интересное – Киев сам разворачивается острием в сторону Донецка и Луганска. По Донбассу уже несколько дней ведутся обстрелы из тяжелых минометов и танков, не считая стрелкового оружия. Выпущены сотни снарядов, мин и гранат. Огонь украинская сторона целенаправленно ведет по объектам гражданской инфраструктуры.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Удары по гражданским объектам – это как раз стиль украинских Вооруженных Сил и направлен он не для того, чтобы поразить военные цели, а для того, чтобы сформировать нужную картинку для западного сообщества. Мы видим, как сейчас активно начали работать западные медиа, и представляет те картинки разбомбленных детских домов, как будто это разбомбили не украинские Вооруженные Силы, а наоборот силы ЛНР и ДНР».

Беларусь и Россия показали мастер-класс по сдержанности, проигнорировав все возможные провокации. Но Запад со своими карманными СМИ не унимаются. Отдельные таблоиды настолько беспринципно нагнетают обстановку вокруг несуществующего российского вторжения, что плевать хотели на факты.

Разумеется, никто ни на кого не напал, и конкретную дату изменили на абстрактную формулировку «в ближайшее время». Официальные СМИ накачивают аудиторию ложью о грядущей войне. Для чего? Война равно смерть. Смерть равно страх. А страх повышает шансы, что украинская сторона не станет дожидаться, когда нападет Россия, и ударит первой, развязав уже не мифическую, а реальную войну. Благо, народ на все эти инсинуации не поддался.

Константин Бондаренко, политолог (Украина): «Народ достаточно спокойно себя вел: рестораны работали, транспорт работал, люди ходили в гости друг к другу, устраивали свадьбы – все жили своей жизнью. Большого ажиотажа не было, он присутствовал скорее в информационном пространстве западных государств, а не в Украине, поэтому я считаю, что украинский народ прошел тест на психическое здоровье в этой ситуации, это очень важно».

Зато штормит украинские власти. Пока они то видят военную угрозу, то не видят, Запад под аккомпанемент информационной истерии продолжает стягивать войска в наш регион. И каждый здесь преследует свои цели. Несмотря на это, Беларусь и Россия намерены свою судьбу решать самостоятельно. И новость этого дня – в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президенты Беларуси и России приняли решение продолжить проверку сил реагирования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Генеральные штабы Вооруженных Сил Беларуси и России выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь, но, прежде всего, они направлены на недопущение войны. И наши президенты, встречаясь, неоднократно говорят «мы не хотим войны». Однако нас не слышат или не хотят слышать, поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор».

Поводом стало и то, что на территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе третьих стран. Соседи в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается наступательным средствам. Войны никто не хочет, но если придется отстаивать национальные интересы – это будет сделано, в том числе и с применением военной силы.

Подписывайтесь на нас в Telegram