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Подводим итоги Олимпиады-2022 для Беларуси: медали, рекорды и падения. «СпортКлуб»
Источник материала: ОНТ
Закончилась Олимпиада-2022 в Пекине. Эти Игры были особенно непростыми. Как была завоевана вторая серебряная медаль Беларуси? Чем запомнилась Олимпиада для белорусских болельщиков и каковы они, главные герои Игр?
Ответы на эти вопросы и не только – в программе «СпортКлуб» на ОНТ.
Смотрите в видео.
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Закончилась Олимпиада-2022 в Пекине. Эти Игры были особенно непростыми. Как была завоевана вторая серебряная медаль Беларуси? Чем запомнилась Олимпиада для...
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