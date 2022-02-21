Подводим итоги Олимпиады-2022 для Беларуси: медали, рекорды и падения. «СпортКлуб»

Источник материала: ОНТ

Закончилась Олимпиада-2022 в Пекине. Эти Игры были особенно непростыми. Как была завоевана вторая серебряная медаль Беларуси? Чем запомнилась Олимпиада для белорусских болельщиков и каковы они, главные герои Игр?

Ответы на эти вопросы и не только – в программе «СпортКлуб» на ОНТ.

Смотрите в видео.

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