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Подводим итоги Олимпиады-2022 для Беларуси: медали, рекорды и падения. «СпортКлуб»

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закончилась Олимпиада-2022 в Пекине. Эти Игры были особенно непростыми. Как была завоевана вторая серебряная медаль Беларуси? Чем запомнилась Олимпиада для белорусских болельщиков и каковы они, главные герои Игр?

Ответы на эти вопросы и не только – в программе «СпортКлуб» на ОНТ. 

Смотрите в видео.

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Закончилась Олимпиада-2022 в Пекине. Эти Игры были особенно непростыми. Как была завоевана вторая серебряная медаль Беларуси? Чем запомнилась Олимпиада для...
 
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