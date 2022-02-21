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Пьяная женщина протаранила фонарный столб в Минске

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Пьяная женщина врезалась в фонарь на улице Тростенецкой в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 20 февраля в районе 16:00. Сидевшая за рулем «Мерседеса» 64-летняя женщина ехала по улице Тростенецкой со стороны проспекта Партизанского, направляясь к первому Велосипедному переулку. Возле одного из домов она потеряла управление и протаранила фонарный столб. 

Конструкция рухнула на дорогу. Обошлось без жертв и пострадавших.

Позже выяснилось, что женщина в момент аварии была в нетрезвом состоянии (2,31 промилле). Также оказалось, что незадолго до этого происшествия, примерно в 15:00, водитель стала виновницей аварии в одном из минских дворов и скрылась. 

По факту случившегося проводится проверка.


Фото: ГАИ

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Теги: Минск
 
 
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Пьяная женщина врезалась в фонарь на улице Тростенецкой в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 20 февраля в районе 16:00. Сидевшая...
 
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