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Пьяная женщина протаранила фонарный столб в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Пьяная женщина врезалась в фонарь на улице Тростенецкой в Минске. Об этом
Инцидент произошел 20 февраля в районе 16:00. Сидевшая за рулем «Мерседеса» 64-летняя женщина ехала по улице Тростенецкой со стороны проспекта Партизанского, направляясь к первому Велосипедному переулку. Возле одного из домов она потеряла управление и протаранила фонарный столб.
Конструкция рухнула на дорогу. Обошлось без жертв и пострадавших.
Позже выяснилось, что женщина в момент аварии была в нетрезвом состоянии (2,31 промилле). Также оказалось, что незадолго до этого происшествия, примерно в 15:00, водитель стала виновницей аварии в одном из минских дворов и скрылась.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГАИ
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Пьяная женщина врезалась в фонарь на улице Тростенецкой в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 20 февраля в районе 16:00. Сидевшая...
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