Названа дата выхода приложения для соцсети Трампа

Источник материала: ОНТ

Приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, появится в AppStore уже 21 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Согласно данным агентства, один из разработчиков сети раскрыл дату выхода приложения одному из пользователей, оформившему предварительный заказ. При этом в настоящее время соцсеть проходит бета-тестирование.

Это значит, что официальный запуск приложения (и, по всей видимости, самой соцсети) придется на День Президента – американский федеральный праздник, отмечающийся 21 февраля.

Напомним, Дональд Трамп оказался заблокирован практически во всех крупных соцсетях после 6 января 2021 года, когда протестующие в Вашингтоне захватили здание Капитолия. После, в октябре 2021 года, Трамп анонсировал создание собственной социальной сети.

Фото: Instagram / realdonaldtrump

Подписывайтесь на нас в Telegram