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Названа дата выхода приложения для соцсети Трампа
Источник материала: ОНТ
Приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, появится в AppStore уже 21 февраля. Об этом со ссылкой на источники
Согласно данным агентства, один из разработчиков сети раскрыл дату выхода приложения одному из пользователей, оформившему предварительный заказ. При этом в настоящее время соцсеть проходит бета-тестирование.
Это значит, что официальный запуск приложения (и, по всей видимости, самой соцсети) придется на День Президента – американский федеральный праздник, отмечающийся 21 февраля.
Напомним, Дональд Трамп оказался заблокирован практически во всех крупных соцсетях после 6 января 2021 года, когда протестующие в Вашингтоне захватили здание Капитолия. После, в октябре 2021 года, Трамп анонсировал создание собственной социальной сети.
Фото: Instagram / realdonaldtrump
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Приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, появится в AppStore уже 21 февраля. Об этом со ссылкой...
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