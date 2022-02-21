США, Германия, Франция: кто и зачем выступает посредником между Россией и Украиной?

Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путину, чтобы говорить и договариваться, не надо было повышать голос. Встреча была у камина – как обычно, в теплой и дружеской обстановке. Это так, напоминание для того, чтобы подчеркнуть контраст.

В Москве, судя по температурам, погода наконец повернула на весну. На месяц раньше грачи прилетели. А вместе с ними потянулась и целая вереница иных птиц – политических. Их встречали, как положено, по протоколу. И даже усаживали за стол.

Но выбранный в этот раз Кремлем предмет мебели, пожалуй, никогда еще не был так многозначительно метафоричен: Владимира Путина и некоторых его визави – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца – разделяла огромная столешница длинной в шесть метров. В пресс-службе российского президента объяснили: это элемент социальной дистанции, гости не прошли ПЦР-тестирование. Но у сторонников конспирологических версий свое видение: это пропасть, которая разделила Россию и Запад. И Москва теперь сама выбирает, с кем идти на сближение.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН: «Стол всегда можно уменьшить, если есть обоюдная готовность. Обращаем внимание, что именно западные партнеры, будь то Макрон, будь то Шольц, не захотели выполнить именно российские требования по санэпидемконтролю. Именно поэтому были посажены за длинный стол. А вот господин Болсонару, очевидно, привитый "Спутником", даже руку жал Президенту… Все слова, что Россия находится в изолированном положении, что с Россией никто не общается – это все разговоры в пользу бедных. И такая история американской пропаганды, в которую они, к сожалению, будучи фанатиками, верят искренне. Но реальность оказывается другой».

А реальность такова, что Москва все настойчивее отстаивает свои интересы. И демонстрирует, что не готова сдавать назад. Номинально главной темой переговоров и с Макроном, и с Шольцем был вопрос перспективного российского «вторжения» в Украину, фактически – Кремль еще раз дал сигнал Европе: пока не будут разведены крупнейшие военные потенциалы НАТО и России, пока на бумаге не закрепят гарантии о нерасширении, пока не будут исполняться Минские соглашения, никакого конструктива не будет. «Это плохая песочница», и Россия имеет основания в ней не играть, объяснили Макрону.

Владимир Путин, президент России: «Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам многих даже опережает. Победителей не будет… Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия».

Откровенно говоря, это еще и очень выгодная миссия для Макрона. До новых выборов президента Франции меньше двух месяцев – нужно зарабатывать электоральные очки. Любая демонстрация усилий для разрешений каких-то международных конфликтов, а уж тем более с Россией – позитивный баланс в политический капитал Макрона. Цель превзойти «знатока дорогого Владимира», свою предшественницу Ангелу Меркель, вероятно, преследовал и Олаф Шольц. Поэтому и тон постпереговорной пресс-конференции иногда выглядит жестким. Спор о причинах бомбардировок Югославии и «геноциде» на Донбассе. Путин использует публичное пространство, чтобы назвать вещи своими именами и намекнуть, что в случае агрессии Донецк и Луганск получат от России признание независимости. Шольц на пресс-конференции в ответ не скупится на критику, описывает возможные последствия, но в то же время надеется, что стороны смогут усилить диалог и прийти к деэскалации. Как и Москва, Берлин заинтересован, чтобы под удар не попал «Северный поток».

Олаф Шольц, канцлер Германии: «Что касается самого газопровода, все знают, что происходит: мы взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы транзит газа в Европу работал через Украину, через Беларусь и через Польшу с "Северным потоком". Общее соглашение у нас есть, и мы будем его соблюдать».

Реакция США на итоги этих переговоров предсказуема: продолжаем нагнетать, рисуя новые календари российской агрессии. И Макрон, И Шольц накануне визита в Москву имели разговор с Байденом. Француз – по телефону, немец ездил лично. Поэтому открытого сопротивления диктату американцев никто не ожидал. Но вот некий европейский тандем, считают аналитики, уже вырисовывается. Именно он со временем, что тоже очень выгодно Москве, сможет принимать и хоть мало-мальски самостоятельные решения: ни война с Россией, ни ужесточение санкций Европе не выгодны. Разве что Польше. Ее-то американцы и используют в качестве противовеса: министра иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау тоже на неделе отправили в Москву на встречу с Сергеем Лавровым.

Андрей Сидоров, декан факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова: «Зачем нужно было двум европейским грандам привлекать эту страну? Кроме того, как их не попросили это сделать. У меня есть такое ощущение, что их действительно попросили привлечь Польшу в качестве главной единицы, чтоб, не дай Бог, чего не вышло. Они не договорились бы, француз и немец, не преобладали над атлантистом. Потому что Польша – она уж совершенно точно проамериканская».

Но в надежде достучаться до сознания западных политиков Россия готова использовать любую возможность и разговаривать со всеми, кто этого хочет. Есть только одно условие – разговаривать на равных. На этой неделе Москва и Вашингтон снова обменялись письмами – это были новые ответы на предложения о гарантиях безопасности. Пока удовлетворения нет ни у одной из сторон. Но и точка в этом эпистолярном диалоге не ставится. Значит, требования России воспринимают серьезно. И отказ Москвы впервые за 20 лет от участия в Мюнхенской конференции по безопасности как – цитата – «клуба с одной точкой зрения» – еще один сигнал, что на слово партнерам больше не верят.

Здесь, в России, к слову, не ожидают больших прорывов от визитов в Москву европейских лидеров. Их зависимость от США вряд ли кто-то поставит под сомнение. Тем не менее, ситуация вокруг этого нашествия складывается интересная: Запад вроде объединился на фоне противостояния «русской агрессии», но за плюсами к своему собственному политическому авторитету лидеры европейских стран едут именно в Москву. Какой бонус: остановить придуманное самими же вторжение! Кремль, похоже, сейчас просто подыгрывает. Что очень напоминает тактику дзюдо! Когда силу и энергию противника можно перехватить и использовать его слабые места и фобии в собственных интересах.

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