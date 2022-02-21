﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза. Позже ролик выложили в официальный Twitter Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Премьера нового кинокомикса запланирована на 2 марта 2022 года. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки», «Маяк», «Довод»), а также Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге») и Пол Дано («Война и мир», «12 лет рабства»).

Фото: NBAonTNT/Twitter

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза. Позже ролик выложили в официальный Twitter Национальной баскетбольной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы никому не угрожаем, а просто тренируем войска»: подводим итоги активной фазы учений «Союзная решимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by