Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Источник материала: ОНТ

Во время Матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза. Позже ролик выложили в официальный Twitter Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Премьера нового кинокомикса запланирована на 2 марта 2022 года. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки», «Маяк», «Довод»), а также Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге») и Пол Дано («Война и мир», «12 лет рабства»).

Фото: NBAonTNT/Twitter

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