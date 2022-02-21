Как часто и по каким вопросам в Европе проходят референдумы?

Источник материала: ОНТ

Власть задает вопрос – народ отвечает. В этот и есть суть референдума – пожалуй, самой демократичной формы принятия политических решений. Яркий европейский пример последних лет – плебисцит по Брекзиту. Да, мнения разделились, но большинство решило сделать этот шаг.

Политически, как показали следующие годы, он, возможно, был не самым правильным, но так решил народ. А еще независимость Черногории, Шотландия в составе Великобритании и знаменитый референдум в Нидерландах, который отверг ассоциацию Украины с Евросоюзом. На очередной общенациональный референдум в Швейцарии вынесен вопрос о возможном запрете рекламы табачных изделий – можно их рекламировать или нет?

16 из 26 швейцарских кантонов высказались за запрет, 57% проголосовавших решили, что ни на ТВ, ни в кино, ни на рекламных плакатах больше не должно быть призывов покупать сигареты. Не успели победившие порадоваться своему успеху, как готов следующий опрос для всей нации с предложением запретить опыты над животными.

Может, фармацевтическое лобби, может, осознание того, что без подопытных животных пока не обойтись, но 70% швейцарцев решили ничего не менять в этой сфере и не вмешиваться в индустрию. Конечно, и реклама табака, и опыты над мышами – это, видимо, не самые острые вопросы для швейцарского общества, и вообще, кажется, что такие бытовые проблемы могли бы спокойно решаться в правительстве, но швейцарская многолетняя традиция так называемой прямой демократии побуждает и власти, и общество практически любой спорный вопрос выносить на всеобщее голосование – однополые браки, паранджа в общественных местах или ковид-паспорта. Швейцария – чемпион по количеству плебисцитов в Европе. За 174 года (примерно столько там применяется эта юридическая норма) в стране прошло больше 500 референдумов.

Самый известный и значимый референдум современной европейской истории случился в Великобритании. Брекзит уже входит в учебники не просто как новый политический термин, но и как яркий пример политического просчета правящих элит. Виновник этой истории – Дэвид Кэмерон – лидер консерваторов, который так хотел вырвать победу на парламентских выборах, что решил поиграть на чувствах евроскептиков и пообещал провести референдум о выходе Британии из ЕС, если придет к власти. Сам он при этом выступал за единую Европу и совершенно не верил в то, что британцы поддержат выход из Евросоюза. Он победил, стал премьер-министром, вынужден был сдержать обещание и был просто шокирован тем, что 52% пришедших на участки поддержат Брекзит. В итоге сам Кэмерон подаст в отставку и назовет все большой ошибкой.

Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании: «Если спросите, есть ли у меня какие-то сожаления – они есть. Жаль ли мне за то, в каком состоянии оказалась страна? Да. Считаю ли, что часть ответственности за это лежит на мне? Да. Референдум был мой, избирательная кампания – тоже моя, и это я принял решение попытаться пересмотреть условия».

Конечно, многие европейские политики пытались переубедить британцев повернуть вспять, даже несмотря на итоги голосования, считая, что решение принято эмоционально, а выход из ЕС принесет одни недостатки и Лондону, и Брюсселю.

Александр Рар, научный директор германо-российского форума: «Было очень много нажимов и призывов на британское правительство повторить референдум, чтобы исправить эту ошибку, но тогда власти не пошли на повторение референдума, и это хорошо, потому что, с моей точки зрения, это была бы просто манипуляция первого референдума. Элиты Британии приняли сложное решение, и этот процесс проходил очень болезненно».

Отголоски Брекзита слышны в ЕС до сих пор, между Британией и объединенной Европой остаются экономические, таможенные и миграционные споры.

Не менее резонансные для всего Евросоюза референдумы прошли в свое время в Нидерландах. Первый в истории самого Королевства состоялся в 2005-м, когда 62% проголосовавших сказали «нет» европейской конституции, второй – в 2016-м, когда местные евроскептики вынесли на всенародное обсуждение вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом и внушительным перевесом в 61% голосов вынудили свое правительство, а затем и руководство ЕС отказать Киеву в более тесном экономическом и политическом сотрудничестве, а по сути в статусе страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Петр Порошенко не скрывал своего разочарования таким исходом, но повлиять на решение граждан Королевства, конечно, никак не мог.

Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Я хочу сказать, что это не удар по ассоциации Украины и ЕС, это удар по европейскому единству».

Но есть в истории европейской демократии и другие примеры. Когда, несмотря на волю народа, политики принимали иные решения. Референдум во Франции в 2005 году проводился с целью выяснить: должна ли республика ратифицировать предложенную конституцию ЕС.

Анатолий Ливри, политолог, независимый эксперт (Швейцария): «Французский народ, и я в том числе, будучи гражданином Франции, проголосовал против принятия европейской конституции. Это было невыносимо для европейской олигархии, но прошло три года, и новый президент, который вступил в должность после Жака Ширака, Николя Саркози, изменил буквально несколько пунктов отвергнутой французским народом европейской конституции, и он ее провел через парламент».

Конечно, когда референдум носит консультативный характер, такие политические виражи вполне возможны, в конце концов плебисцит – это лучший способ для политиков посоветоваться с людьми перед принятием важных решений. Так, к примеру, в 2005-м испанцы высказались за европейскую конституцию, в том же году черногорцы проголосовали за выход из состава союза с Сербией, а в 2014-м шотландцы решили остаться в составе Великобритании. В Кыргызстане народ поддержал переход от президентской к парламентской форме правления, такое же решение после референдума приняли в Армении, а в Таджикистане убрали ограничения на количество президентских сроков для одного кандидата. В Швейцарии из их рекордного количества референдумов почти в половине случаев предметом голосования являлась ревизия Конституции.

Как бы ни относились политики и политологи к проведению референдумов, другого, более эффективного инструмента демократического волеизъявления граждан, пока не придумано. Он дает возможность и простому человеку почувствовать причастность к принятию важных решений, и руководству страны придает уверенность во взгляде в будущее, в том числе предоставляя и определенную защиту от внешнего давления, ведь выбирают люди, а власть должна принимать этот выбор.

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