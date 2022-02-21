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Сберкассы, целевые вклады, облигации и эксперименты в СССР. Вспоминаем вековую историю Беларусбанка вместе

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сберкассы, целевые вклады, облигации и эксперименты в СССР. Вспоминаем вековую историю Беларусбанка вместе

Телеканал ОНТ запускает специальный проект по случаю 100-летия Беларусбанка. К предстоящему юбилею мы расскажем о самых значимых событиях в истории крупнейшего кредитно-финансового института.

Подробности – в видео.


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Телеканал ОНТ запускает специальный проект по случаю 100-летия Беларусбанка. К предстоящему юбилею мы расскажем о самых значимых событиях в истории крупнейшего...
 
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