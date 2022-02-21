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Единство и стремление сделать страну лучше: как прошел финал просветительского проекта «В режиме правды» во Дворце спорта?

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Единство и стремление сделать страну лучше: как прошел финал просветительского проекта «В режиме правды» во Дворце спорта?

Не просто быть вместе. Сегодня важно уметь продемонстрировать это единство и стремление сделать свою страну лучше. Накануне во Дворце спорта собрались политики, журналисты, спортсмены, артисты, общественные деятели и просто неравнодушные люди – одним словом, патриоты Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» получился атмосферным и эмоциональным. И самое главное – по-настоящему вдохновляющим.

Преамбула Конституции задала нужный тон проекту. В зале расправили национальную символику, а на площадке в мизансценах то и дело замирали артисты. Многозначительные паузы: ложь, страх, неизвестность – август 2020-го. 

Тогда на журналистов и силовиков сыпались угрозы и оскорбления. Но об этом так откровенно на публику еще не говорил никто. «В режиме правды» свою личную историю рассказывали уже не просто спикеры, а мотиваторы. Которые не сломались и помогли выстоять остальным. 

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Мы действительно победители, хотя нельзя говорить о том, что выиграна война. Выиграно сражение, но мы обязаны знать и убеждать тех, кто сомневается в том, что мы на стороне правды, и это главное. Нас действительно большинство, хотя нам пытались доказать, что это не так. Но вы сами видите, насколько сейчас все поменялось: вся информация, все источники, весь информационный ком. Мы уже начинаем получать действительно истинную информацию, не просто правдивую, истинную. И это значит, мы на верном пути».

Цифры. Вокруг них было больше всего ажиотажа и споров. Подсчеты вели все, но мало кто смог признать ошибки.

Крылатые фразы Президента и его смелые решения, которые ставили в тупик оппонентов, стали брендом. Модный приговор вынесли всем тем, кто был не «за», а «против» национального: истории, символики, традиций.

Уникальный проект объединил людей самых разных профессий: журналисты, силовики, врачи… На сцене и в зале те, кто так или иначе столкнулся с прессингом, и кому пришлось отстаивать собственные интересы и национальные идеалы, и кто точно знает, какой хочет видеть свою страну завтра. 

В зале на 3,5 тысячи зрителей нет свободных мест. Формат шоу-митинга – прямой контакт. Сидящие не просто слушатели, они участники диалога. Задают вопросы и сами рассуждают о самом важном событии в стране – референдуме. 

Именно такого единого порыва не хватило белорусам в непростое время. Теперь, когда все фейки разрушены, белорусы голосуют за мир и независимость страны, в которой они могут создавать семьи, учиться и думать о будущем.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Беларусь сегодня – гарантия мира в Европе. Благодаря нам войны сейчас нет. Благодаря Беларуси Европа не полыхает, мы сильное государство, а сильные ведут себя достойно, мы не поддаемся на провокации, хотя их миллион каждый день». 

Было бы неправильно, говоря о патриотизме, не вспомнить героев в белых халатах. Не так давно они помогали беженцам на границе, при этом не прекращая спасать жизни в палатах красных зон. Там, в больницах, у них каждый день свои сражения. И свои победы. Которых бы не было без поддержки неравнодушных. И вновь белорусы едины.

Остаться верным профессии, будь ты доктор, учитель или журналист, – не просто гражданская позиция, но и самая настоящая социальная ответственность. И такие емкие обороты на самом деле не что иное, как любовь к выбранному делу. Простым языком об этом рассуждали и спикеры.

Какой путь нужен стране, наверняка в сердцах знает каждый. Ровно через неделю, 27 февраля, решится судьба страны. Страны, которая сохраняет лучшее и смотрит в будущее, и она за перемены, но лишь те, что создают, а не разрушают.

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Не просто быть вместе. Сегодня важно уметь продемонстрировать это единство и стремление сделать свою страну лучше. Накануне во Дворце спорта собрались политики,...
 
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