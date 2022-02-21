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Единство и стремление сделать страну лучше: как прошел финал просветительского проекта «В режиме правды» во Дворце спорта?
Источник материала: ОНТ
Не просто быть вместе. Сегодня важно уметь продемонстрировать это единство и стремление сделать свою страну лучше. Накануне во Дворце спорта собрались политики, журналисты, спортсмены, артисты, общественные деятели и просто неравнодушные люди – одним словом, патриоты Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» получился атмосферным и эмоциональным. И самое главное – по-настоящему вдохновляющим.
Преамбула Конституции задала нужный тон проекту. В зале расправили национальную символику, а на площадке в мизансценах то и дело замирали артисты. Многозначительные паузы: ложь, страх, неизвестность – август 2020-го.
Тогда на журналистов и силовиков сыпались угрозы и оскорбления. Но об этом так откровенно на публику еще не говорил никто. «В режиме правды» свою личную историю рассказывали уже не просто спикеры, а мотиваторы. Которые не сломались и помогли выстоять остальным.
Цифры. Вокруг них было больше всего ажиотажа и споров. Подсчеты вели все, но мало кто смог признать ошибки.
Крылатые фразы Президента и его смелые решения, которые ставили в тупик оппонентов, стали брендом. Модный приговор вынесли всем тем, кто был не «за», а «против» национального: истории, символики, традиций.
Уникальный проект объединил людей самых разных профессий: журналисты, силовики, врачи… На сцене и в зале те, кто так или иначе столкнулся с прессингом, и кому пришлось отстаивать собственные интересы и национальные идеалы, и кто точно знает, какой хочет видеть свою страну завтра.
В зале на 3,5 тысячи зрителей нет свободных мест. Формат шоу-митинга – прямой контакт. Сидящие не просто слушатели, они участники диалога. Задают вопросы и сами рассуждают о самом важном событии в стране – референдуме.
Именно такого единого порыва не хватило белорусам в непростое время. Теперь, когда все фейки разрушены, белорусы голосуют за мир и независимость страны, в которой они могут создавать семьи, учиться и думать о будущем.
Было бы неправильно, говоря о патриотизме, не вспомнить героев в белых халатах. Не так давно они помогали беженцам на границе, при этом не прекращая спасать жизни в палатах красных зон. Там, в больницах, у них каждый день свои сражения. И свои победы. Которых бы не было без поддержки неравнодушных. И вновь белорусы едины.
Остаться верным профессии, будь ты доктор, учитель или журналист, – не просто гражданская позиция, но и самая настоящая социальная ответственность. И такие емкие обороты на самом деле не что иное, как любовь к выбранному делу. Простым языком об этом рассуждали и спикеры.
Какой путь нужен стране, наверняка в сердцах знает каждый. Ровно через неделю, 27 февраля, решится судьба страны. Страны, которая сохраняет лучшее и смотрит в будущее, и она за перемены, но лишь те, что создают, а не разрушают.
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Единство и стремление сделать страну лучше: как прошел финал просветительского проекта «В режиме правды» во Дворце спорта?
Не просто быть вместе. Сегодня важно уметь продемонстрировать это единство и стремление сделать свою страну лучше. Накануне во Дворце спорта собрались политики,...
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