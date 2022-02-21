Испытание для многих спортсменов. Чем надолго запомнится зимняя Олимпиада-2022?

Источник материала: ОНТ

Итак, зимний Пекин-2022 – уже история. История, которую будут еще долго вспоминать, обсуждать и, возможно, переоценивать. Несколько часов назад в знаменитом «Птичьем гнезде» прозвучали финальные аккорды зимней Олимпиады – занавес опустили красочно, ярко, незабываемо.

Да, эти Игры были одними из самых скандальных и политизированных. Чего стоит одна лишь история с фактически сломленной россиянкой Камилой Валиевой – сможет ли самая талантливая фигуристка планеты забыть эту трагедию? Едва ли! Но для двух белорусских спортсменов эта Олимпиада стала победоносной. Конечно, 2 медали – это совсем немного, но тем громче звон в нашей олимпийской копилке. Биатлонист Дмитрий Смольский и фристайлистка Анна Гуськова пополнили ее серебром, которое с отливом золота.

Когда говоришь «Олимпиада», подразумеваешь праздник, шоу, эмоции, борьбу, рекорды, слезы и честный спорт. Почти все это было в Пекине-2022. Пожалуй, кроме первого. Многие спортсмены шли на церемонии закрытия и думали: неужели эти Игры закончились? Не все! Но повторимся, многие писали об этом и говорили в интервью. Для многих Игры в Китае стали испытанием…

И дело здесь даже не в однообразной еде, хотя обещали более тысячи блюд. Дело скорее в жизни в «пузыре», невозможности контролировать свое передвижение. А еще холод людей вокруг и холод -22 градуса вокруг горного Чжандзякоу. Те, кто смог абстрагироваться, адаптироваться, поймать местную волну: они, собственно, в Пекине стреляли, бежали, прыгали и даже летали!

Речь и о нашей чемпионке Анне Гуськовой. Почему чемпионке, если она с серебром? Но ведь в Пхенчхане четыре года назад она была первой. А звание Олимпийского чемпиона ведь не имеет срока давности, и это круто! Ведь благодаря своей феноменальности Гуськова первой из девушек-фристайлисток стала самой титулованной в этом виде спорта. Ее с этим поздравят тренеры сразу…

Но таковой она будет считаться всего минутку, ведь к ней присоединится хорошая подруга Сюй Ментао. Только у них по две медали с Олимпиад. И они красиво их примерят. И уже вернувшись домой Аня поведет себя как истинный атлет. Хотя до золота ей не хватило меньше одного балла. Но все равно это была классная охота.

В этой погоне за медалями на Играх в Пекине мы видели все. Сенсации. Яркие заслуженные победы. Героев, настоящих. Как, к примеру, лыжник Александр Большунов, который везет России три золота. Или конькобежка Ирен Схаутен, у нее тоже три высшие награды. Они просто приехали и не оставили никому шансов – это, пожалуй, две мощнейшие персоны Олимпиады.

В этот же список многократных относим биатлонистов Йоханнеса Бе и Марту Рейселанд. Личности можно найти в каждом в каждом виде, и у каждого будет история, которая разорвет ваше сердце от одной мысли: это точно люди вышли соревноваться на склоны и на дистанции?

И если после этого интервью кто-нибудь скажет, что медали – это всего лишь металл, пересмотрите его еще раз.

Самая настоящая драма развернулась в самом рейтинговом виде спорта – фигурном катании. Даже если вы не смотрели Олимпиаду, то в курсе, что у Камилы Валиевой (главного фаворита) нашли в допинг-пробе запрещенный препарат. Ей, как и никому из фигуристов, в итоге не вручили золото в командном турнире… Но спортивный арбитраж допустил ее к личным соревнованиям. С приставкой: в случае завоевания ею награды церемонии награждения не будет.

И Валиева на произвольной программе «развалилась». Ее тренер Этери Тутберидзе скажет: «Камила, ты бросила кататься после неудачного акселя, ты не боролась». Ее тут же назовут «снежной королевой», «женщиной без сердца», эпитетов будет не счесть.

А не жаль ли вам саму Тутберидзе? Которая пойдет утешать свою вторую ученицу Александру Трусову. 17-летняя спортсменка первой в истории женской «фигурки» исполнит пять четверных прыжков, все их приземлит. Но не выиграет и будет рыдать так, что становится страшно.

А Тутберидзе обнимет свою третью ученицу, Анну Щербакову. Которая выиграет, но будет совсем поникшей, словно в чем-то виновата. Это ли не история для кино?

Белорусы в медальном зачете заняли после окончания Олимпиады 24 место из 92 стран участниц. Хорошо это или плохо? Мы обошли соседей Украину, Польшу, другие большие страны. Два серебра (Гуськовой и Смольского) – это много или мало? Отметим, что этот результат белорусские спортсмены превосходили лишь в Сочи, Пхенчхане и Ванкувере… Но это все равно была крутая Олимпиада. Несмотря на все ограничения и условия. Но любая история всегда подходит к концу. Вот и Пекин прощается с Играми. Закончили упражнения!

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