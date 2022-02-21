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Андрей Иванец – о том, как будет проходить единый централизованный экзамен и будет ли он похож на ЦТ
Источник материала: ОНТ
Что ждет белорусских абитуриентов в 2023 году, когда единый национальный экзамен заменит собой ныне существующую систему школьных экзаменов и централизованного тестирования? В каком порядке он будет проходить и будет ли он похож на ЦТ? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил министр образования Андрей Иванец.
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Андрей Иванец – о том, как будет проходить единый централизованный экзамен и будет ли он похож на ЦТ
Что ждет белорусских абитуриентов в 2023 году, когда единый национальный экзамен заменит собой ныне существующую систему школьных экзаменов и централизованного...
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