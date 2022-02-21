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Ситуация на Донбассе: главные события к вечеру воскресенья

21.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация на Донбассе: главные события к вечеру воскресенья

Ощущение самого настоящего «конца света» в последние сутки ощущают жители Донецка, Луганска и окрестностей. Сейчас это самая настоящая горячая точка на карте. 

Уже пролилась кровь мирных жителей. Информационные ленты то и дело «взрываются» молниями об очередном мощном взрыве или обстреле, которые становятся все интенсивнее. В ход пошло оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе 120-миллиметровые минометы. Один из снарядов накануне угодил в детский сад Станицы Луганской. Лишь чудом удалось избежать жертв. Сильный взрыв прогремел на трубопроводе «Дружба» – название, которое в этой ситуации звучит многозначно. Люди в ужасе покидают опасные регионы. Эвакуируют в первую очередь детей, женщин и стариков. Вереницы переполненных машин и автобусов в направлении ближайших российских регионов – вот самый яркий пейзаж этих сумасшедших выходных. В ДНР и ЛНР остаются только мужчины, способные взять в руки оружие. Объявлена всеобщая мобилизация. Вооруженные Силы Украины подтягивают к фронту тяжелое вооружение. Вблизи границы в воздухе замечены американские самолеты-разведчики.

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Ощущение самого настоящего «конца света» в последние сутки ощущают жители Донецка, Луганска и окрестностей. Сейчас это самая настоящая горячая точка на карте. ...
 
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