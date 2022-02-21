Зачем Беларуси нужен новый Кодекс об образовании и какие новшества он содержит?

Источник материала: ОНТ

Главная тема в сфере белорусского образования за последнее время – это принятие нового Кодекса об образовании. Какие новшества он привнесет в существующую систему? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал министр образования Андрей Иванец.

При этом глава ведомства также раскрыл некоторые детали относительно причин введения единого национального экзамена, который уже в 2023 году заменит существующую систему вступительных экзаменов.





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