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Зачем Беларуси нужен новый Кодекс об образовании и какие новшества он содержит?
Источник материала: ОНТ
Главная тема в сфере белорусского образования за последнее время – это принятие нового Кодекса об образовании. Какие новшества он привнесет в существующую систему? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал министр образования Андрей Иванец.
При этом глава ведомства также раскрыл некоторые детали относительно причин введения единого национального экзамена, который уже в 2023 году заменит существующую систему вступительных экзаменов.
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Главная тема в сфере белорусского образования за последнее время – это принятие нового Кодекса об образовании. Какие новшества он привнесет в существующую...
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