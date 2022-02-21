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Европейский комфорт для вас! Самая выгодная стоимость м2 в новых домах MINSK WORLD

Хотите стать жителем «Западной Европы»? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! Жителям регионов всю правду о Minsk World расскажут консультанты из 57 городов нашей страны!

Квартал «Западная Европа»

В квартале «Западная Европа», расположенном в юго-восточной части многофункционального комплекса, будет реализована концепция максимальной комфортности внутреннего пространства территории и насыщенности объектами, необходимыми для счастливой жизни взрослых и детей. «Берлин» и «Мюнхен» возводятся в ансамбле из 14 ультрасовременных домов, гармонично вписывающихся в архитектуру соседних кварталов. В квартале будут 2 детских сада по 230 мест каждый.

Детский сад в одном из кварталов «Minsk World»

Запроектирована музыкальная школа, образовательный центр, библиотека.

Строящаяся школа в одном из кварталов многофункционального комплекса

Комфорт автолюбителей не будет противоречить безопасности пешеходов! Мамы могут смело отпускать детей на прогулку. Через прилегающую территорию домов движение исключено.

Наземная парковка в Minsk World

В «Западной Европе» парковки будут располагаются по периметру квартала, где нет детских площадок. «Качели-карусели» находятся на прилегающей территории. Здесь всегда безопасно!

Это место для радостных и здоровых детей!

Для удобства владельцев транспортных средств в Minsk World активно строятся многоэтажные паркинги.

9-этажный паркинг на ул. Германовская, 7. Такие же паркинги будут возведены в других кварталах комплекса!

Автомобиль находится под круглосуточной охраной, защищён от агрессивного воздействия окружающей среды, а владелец избавлен от необходимости искать парковочное место, имея доступ к своей машине 24/7.

Вас ждёт собственное машино-место на паркинге!

Спортивные площадки в Minsk World, стадионы для командных игр, теннисные корты, территории воркаута всегда будут рядом.

Теннис!

Баскетбол!

Воркаут летом и зимой!

Minsk World — это забота о домашних любимцах! Здесь есть не просто места для выгула. Обустроены зоны базовой дрессуры, где вы сможете отдохнуть и порадоваться играм со своим четвероногим другом!

Апорт!

Новостройки «Берлин» и «Мюнхен» — это 25-этажные одноподъездные европейские дома, в каждом из которых 246 апартаментов свободной планировки. Вы мечтали о жилье, имеющем индивидуальный облик? Здесь можно реализовать абсолютно любой дизайнерский замысел, спланировав столько помещений, сколько вам нужно для комфортной жизни.



Фойе многофункционального комплекса встречают жильцов и гостей дизайнерскими лобби. Это настоящие произведения искусства, отражающие философию названий новостроек.

« Берлин » и « Мюнхен » создаются в наилучшем соотношении лаконичной эстетики и практичности, свойственной современной немецкой архитектуре.

Жители первых этажей этих домов, где высота помещений составит от 2,87 м до 3,72 м, будут иметь обособленные, защищённые от атмосферных осадков, входы в апартаменты с террас. Главный вход находится на уровне земли. Есть пандусы. Это безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями и комфорт для молодых мам. В фойе будет место для колясок, а также санитарная комната с пеленальным столиком и умывальником.

Из панорамного лифта, входящего в состав лифтовой группы, откроются прекрасные виды на инфраструктуру Minsk World. Здесь возводится Международный финансовый центр. Он станет лицом деловой Беларуси!

Международный финансовый центр

В шаге от него откроется один из крупнейших торгово-развлекательных центров страны, где будет представлена максимально широкая палитра всевозможных брендов.

ТРЦ «Avia Mall»

Развивается транспортная инфраструктура. В пешей доступности уже работающая станция метро «Ковальская слобода». На 2023 год запланировано открытие ст. м. «Аэродромная». По периметру комплекса находятся остановки наземного общественного транспорта, позволяющие уехать в любой район Минска. Автобусный маршрут № 100 быстро доставит вас в любую точку главной магистрали города – проспекта Независимости!

Ст. м. «Ковальская слобода»

В многофункциональном комплексе будет открыт большой парк с зоной озеленения 40 га, фонтанами, аттракционами, местами отдыха и развлечения для детей и взрослых, велодорожками, связывающими все кварталы.







На старте продаже всегда самые привлекательные цены! С развитием инфраструктуры комплекса и спросом на престижные апартаменты цены будут только расти. Стоит ли ждать, если можно

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*партнерский материал, ООО «Дубай Инвестмент», УНП 193542507