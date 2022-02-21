|
Европейский комфорт для вас! Самая выгодная стоимость м2 в новых домах MINSK WORLD
Источник материала: Myfin
Хотите стать жителем «Западной Европы»? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! Жителям регионов всю правду о Minsk World расскажут консультанты из 57 городов нашей страны!
В квартале «Западная Европа», расположенном в юго-восточной части многофункционального комплекса, будет реализована концепция максимальной комфортности внутреннего пространства территории и насыщенности объектами, необходимыми для счастливой жизни взрослых и детей. «Берлин» и «Мюнхен» возводятся в ансамбле из 14 ультрасовременных домов, гармонично вписывающихся в архитектуру соседних кварталов. В квартале будут 2 детских сада по 230 мест каждый.
Запроектирована музыкальная школа, образовательный центр, библиотека.
Комфорт автолюбителей не будет противоречить безопасности пешеходов! Мамы могут смело отпускать детей на прогулку. Через прилегающую территорию домов движение исключено.
В «Западной Европе» парковки будут располагаются по периметру квартала, где нет детских площадок. «Качели-карусели» находятся на прилегающей территории. Здесь всегда безопасно!
Для удобства владельцев транспортных средств в Minsk World активно строятся многоэтажные паркинги.
Автомобиль находится под круглосуточной охраной, защищён от агрессивного воздействия окружающей среды, а владелец избавлен от необходимости искать парковочное место, имея доступ к своей машине 24/7.
Спортивные площадки в Minsk World, стадионы для командных игр, теннисные корты, территории воркаута всегда будут рядом.
Minsk World — это забота о домашних любимцах! Здесь есть не просто места для выгула. Обустроены зоны базовой дрессуры, где вы сможете отдохнуть и порадоваться играм со своим четвероногим другом!
Новостройки «Берлин» и «Мюнхен» — это 25-этажные одноподъездные европейские дома, в каждом из которых 246 апартаментов свободной планировки. Вы мечтали о жилье, имеющем индивидуальный облик? Здесь можно реализовать абсолютно любой дизайнерский замысел, спланировав столько помещений, сколько вам нужно для комфортной жизни.
Фойе многофункционального комплекса встречают жильцов и гостей дизайнерскими лобби. Это настоящие произведения искусства, отражающие философию названий новостроек.
«Берлин» и «Мюнхен» создаются в наилучшем соотношении лаконичной эстетики и практичности, свойственной современной немецкой архитектуре.
Жители первых этажей этих домов, где высота помещений составит от 2,87 м до 3,72 м, будут иметь обособленные, защищённые от атмосферных осадков, входы в апартаменты с террас. Главный вход находится на уровне земли. Есть пандусы. Это безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями и комфорт для молодых мам. В фойе будет место для колясок, а также санитарная комната с пеленальным столиком и умывальником.
Из панорамного лифта, входящего в состав лифтовой группы, откроются прекрасные виды на инфраструктуру Minsk World. Здесь возводится Международный финансовый центр. Он станет лицом деловой Беларуси!
В шаге от него откроется один из крупнейших торгово-развлекательных центров страны, где будет представлена максимально широкая палитра всевозможных брендов.
Развивается транспортная инфраструктура. В пешей доступности уже работающая станция метро «Ковальская слобода». На 2023 год запланировано открытие ст. м. «Аэродромная». По периметру комплекса находятся остановки наземного общественного транспорта, позволяющие уехать в любой район Минска. Автобусный маршрут № 100 быстро доставит вас в любую точку главной магистрали города – проспекта Независимости!
В многофункциональном комплексе будет открыт большой парк с зоной озеленения 40 га, фонтанами, аттракционами, местами отдыха и развлечения для детей и взрослых, велодорожками, связывающими все кварталы.
На старте продаже всегда самые привлекательные цены! С развитием инфраструктуры комплекса и спросом на престижные апартаменты цены будут только расти. Стоит ли ждать, если можно
Minsk World — эксклюзивный мир уюта и благополучия! – ждёт настоящих ценителей комфорта уже сейчас!
СПЕШИТЕ! МЫ СТАРТУЕМ С САМЫМИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ!
*партнерский материал, ООО «Дубай Инвестмент», УНП 193542507
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добро пожаловать в квартал Берлин и
|
Архив (Разное)