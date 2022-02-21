В Пружанах подросток пытался потушить пожар в квартире

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах подросток получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Примерно в 6.30 20 февраля в МЧС поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного дома. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, термические ожоги получил юноша 2005 года рождения. Также едкого дыма надышалась женщина 1943 года.

Огонь повредил пол, газовую плиту и оконную раму в кухне. Специалисты выясняют причины пожара.-0-