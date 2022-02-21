|
Прогноз по валютам: будет ли доллар дорожать на этой неделе?
Источник материала: Myfin
– Если говорить о внешнем фоне, то за прошедшую неделю валютная пара евро/доллар не изменилась и осталась вблизи 1,1370.
Зато
российский рубль снизился как к доллару,
так и к евро из-за обострения ситуации
вокруг Украины. Доллар в России подорожал
с 75,0 до 75,7
К белорусскому рублю при таких внешних условиях ожидаемо доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,29%, евро подорожал на 0,28%, российский рубль снизился на 0,67%.
Валютная корзина подешевела на 0,19%. Это уже вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине.
Мы видим, что с нового года белорусский рубль меняется очень слабо с точки зрения стоимости валютной корзины. При этом движение отдельных валют почти полностью подчинено повестке эскалации между Россией и Украиной. Я думаю, такая ситуация сохранится и в ближайшее время.
И при сохранении
нынешнего уровня напряженности к концу
недели
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешний фактор на минувшей неделе по-разному сказался на курсах иностранных валют. От чего будут зависеть и как изменятся доллар, евро и российский рубль на этой...
|
Архив (Разное)